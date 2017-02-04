Педагоги и студенты Тверской области могут принять участие в конкурсе стипендий и грантов имени Л.С. Выготского

По всей России проходит конкурс стипендий и грантов имени Л.С. Выготского для студентов и педагогов дошкольного образования. Тверские тоже могут принять в нем участие. Для победителей-студентов предусмотрены стипендии в размере 20 000 рублей, для победителей-педагогов - гранты в размере 50 000 рублей и 100 000 рублей. Конкурс продлится до 14 февраля 2017 года, сообщает пресс-служба фонда развития ПСТГУ (Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета).

Цель конкурса, говорят организаторы, поддержка педагогов, мотивированных на развитие современного, ориентированного на ребенка дошкольного образования, и лучших студентов, обучающихся по специальностям, востребованным на дошкольных образовательных программах .

Заявку на участие во Всероссийском конкурсе стипендий и грантов им. Л.С. Выготского могут подать педагоги дошкольного образования, студенты-магистранты и студенты 5 курса специалитетов высших учебных заведений, обучающиеся очно по направлениям подготовки - «педагогические науки» и «гуманитарные науки».

Заявки принимаются до 14 февраля. А объявление победителей состоится 26 апреля 2017 года.

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