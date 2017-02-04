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За ограбление пассажира такси мужчина получил реальный срок

04 Февраля 2017 16:49
Автор: TIA

В Твери суд признал мужчину виновным в нападении на пассажира такси с целью хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья.

5 июня прошлого года в 2 часа 38 минут потерпевший находился в пос. Химинститута, где увидел автомобиль такси. В это время в указанный автомобиль на переднее пассажирское сиденье сел ранее незнакомый ему обвиняемый. Подойдя к такси, потерпевший договорился об извозе с водителем и передал ему деньги  500 рублей. При этом денежные средства забрал подсудимый. 

После передачи денег мужчина сел в машину на заднее сиденье, и они поехали в сторону железнодорожного вокзала. 

Далее около 3 часов ночи у злоумышленника возникла идея ограбить другого пассажира.
Преступник сказал водителю, не осведомленному о его преступных намерениях, что нужно съехать с проезжей части по Московскому шоссе к реке Волга. Он произнес такую фразу: «Можно его отвезти к Волге, где «обуть» и утопить».

Мужчина, услышав это, испугался, выпрыгнул из салона автомобиля на ходу и попытался убежать.
Подсудимый догнал потерпевшего, ударил его кулаком по лицу, а затем ногой по подбородку, забрал у него 14500 рублей и мобильный телефон.  С места преступления убежал.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Метки: ограбление нападение в такси ограбил пассажира такси
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