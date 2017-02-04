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За тысячу рублей жительница Тверской области зарегистрировала в своем доме двух иностранцев. На нее завели уголовное дело

04 Февраля 2017 15:01
Автор: TIA

Правоохранительные органы завели уголовное дело на 48-летнюю жительницу деревни Барановка Лихославльского района. Сообщается, что женщина незаконно зарегистрировала в своем частном доме двух иностранных граждан за денежное вознаграждение - 500 рублей с человека. При этом она знала, что проживать на ее жилплощади они не будут.

Таким образом она совершила преступление, согласно статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".

Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

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Метки: фиктивная постановка на учет иностранного гражданина на женщину завели уголовное дело
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Комментарии (4)

  • hatamoto san 
    глупо за копейку платить мильён или идти на нары, глупая женщина...
    04.02.2017 15:48
    3 | 1

    • horton 
      Хотите сказать, что умная взяла бы больше?)
      04.02.2017 16:05
      0 | 2

      • hatamoto san 
        умная послала бы их на три буквы)
        04.02.2017 17:44
        0 | 1

  • uabumoderoff 
    Скорее всего женщина и не слышала о такой статье.А 500р.в Барановке заработать сложно.Не все могут семечками торговать.
    04.02.2017 16:33
    1 | 3
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