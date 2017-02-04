За тысячу рублей жительница Тверской области зарегистрировала в своем доме двух иностранцев. На нее завели уголовное дело

Правоохранительные органы завели уголовное дело на 48-летнюю жительницу деревни Барановка Лихославльского района. Сообщается, что женщина незаконно зарегистрировала в своем частном доме двух иностранных граждан за денежное вознаграждение - 500 рублей с человека. При этом она знала, что проживать на ее жилплощади они не будут.

Таким образом она совершила преступление, согласно статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".

Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.