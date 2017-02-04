В поселке Новозавидовский очевидцы спасли из огня трех человек

4 февраля страшный пожар произошел в поселке Новозавидовский Тверской области. В 2 часа ночи из-за неисправности отопительной печи загорелся частный жилой дом.
В «западне» оказались мужчина 1973 г.р. – хозяин дома, и две женщины 1983 и 1924 г.р. Самостоятельно выбраться из полыхающего жилища они не могли.
Как сообщили ТИА в УМЧС по Тверской области, к счастью, пожар увидели двое мужчин, которые проезжали мимо. Они смогли до прибытия пожарной охраны спасти людей.
Сам дом сгорел полностью.
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