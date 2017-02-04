46 лет назад Калинин был награжден орденом Трудового Красного Знамени

Немного истории. 4 февраля 1971 года город Калинин (ныне Тверь) награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Как сообщается на сайте областной библиотеки имени А.М. Горького, наш город был удостоен такой награды за успехи в развитии промышленного производства:
"Отмечен за успехи, достигнутые за годы восьмой пятилетки (1966–1970) трудящимися областного центра в развитии промышленного производства. Город в этот период наращивает промышленный потенциал. Вступает в строй ряд новых предприятий: полиграфический комбинат, завод железобетонных конструкций, швейная фабрика, консервный завод. В широких
масштабах идёт техническое перевооружение производства".
Комментарии (11)
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kudimov
04.02.2017 16:27
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Dobry кrtek
04.02.2017 16:47
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kudimov
04.02.2017 17:07
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Dobry кrtek
04.02.2017 17:11
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kudimov
04.02.2017 17:46
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