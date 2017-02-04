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46 лет назад Калинин был награжден орденом Трудового Красного Знамени

04 Февраля 2017 13:56
Автор: TIA

Немного истории. 4 февраля 1971 года город Калинин (ныне Тверь) награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Как сообщается на сайте областной библиотеки имени А.М. Горького, наш город был удостоен такой награды за успехи в развитии промышленного производства:

"Отмечен за успехи, достигнутые за годы восьмой пятилетки (1966–1970) трудящимися областного центра в развитии промышленного производства. Город в этот период наращивает промышленный потенциал. Вступает в строй ряд новых предприятий: полиграфический комбинат, завод железобетонных конструкций, швейная фабрика, консервный завод. В широких
масштабах идёт техническое перевооружение производства".

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Метки: тверь калинин наша история история родного края
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Комментарии (11)

  • ДеД 
    Помню торжественное собрание в драмтеатре. Нас, студентов, завели куда-то на самый верх! Но больше всего мне понравился буфет!
    04.02.2017 14:14
    0 | 3

    • kudimov 
      Интересно, какой рейтинг был тогда у Корыткова?
Отвечу сам - не было тогда этих пиар-глупостей. А область жила, трудилась и развивалась.
      04.02.2017 14:43
      0 | 3

      • hippo 
        "Не любил показуху и фальшь, но, в отличие от многих руководителей того времени, не был крут на расправы, старался проявлять гибкость в решении вопросов."
http://www.tverduma.ru/static/pochetnye%20gragd/koritkov.php

ДеД'у. Помельче буду, поэтому драмтеатр - "Картошка", цирк - "Бантики", вот как-то так ))
        04.02.2017 14:53
        0 | 2

  • VoToN 
    Эх, не то строили... ТЦ надо было строить, больше ТЦ!!!!
    04.02.2017 15:33
    0 | 2

  • ckfdf_nhele 
    Трудились-трудились, а потом партхозактив все плоды трудов схитил - теперь жирует. Мораль - на работе не напрягайся.
    04.02.2017 15:34
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Были люди, было время
Теперь не то, теперь не так
Людей всё меньше
Только племя...
    04.02.2017 15:53
    0 | 1

  • kudimov 
    "...за успехи в развитии промышленного производства"
Какие-то незнакомые нонеча слова. Четыре устаревших слова, собранные в предложение. Сейчас чаще слышу другие слова - "Генерация устраняет прорыв магистрального...".
    04.02.2017 16:27
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
       "Город в этот период наращивает промышленный потенциал." Так же не слышал уж лет 25-30. Потенциал, вероятно, уже ни к чему...
----------------------------------------------
Не нужен нам труд, что почётный
Нам бизнес давно подавай
Пусть он и нечестен да грязен
Не пахнет теперь "каравай"...
Теперь депутат, что ворюга
Теперь педагог он же БОМЖ
Такие, друзья, достиженья
Такое у нас окруженье...
      04.02.2017 16:47
      0 | 2

      • kudimov 
        Сегодня гулял по Горсаду....
Без удочки снова Рыбак
Уду видно снова спиндорил
Какой-нибудь местный му...  дурак.

А вообще Горсад сильно изменился. Не знаю лучше он стал или хуже, но не такой, который был в годы моей юности. Маленьким он мне показался. Это и понятно. Есть такой тезис, что в "жизни должно все меняться". Я не совсем согласен с этим. Но применительно к Госаду это наверно нормальный процесс.
        04.02.2017 17:07
        0 | 0

        • Dobry кrtek 
          Просто Вы, Кудимов, стали большим.)
-----------------------------------------------------
Почти по Ю. Богатикову
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Давно не бывал я в горсаде,
Но тянет в родные края,
Туда, где доныне осталась в запасе
"Гвардейская" юность моя)...
          04.02.2017 17:11
          0 | 0

          • kudimov 
            Точно. Тянет. 
Горка хорошая сейчас. Был бы тюбинг, то прокатился бы. Хотя в психушку бы забрали)
            04.02.2017 17:46
            0 | 0
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