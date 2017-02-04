В Конаковском районе столкнулись два автомобиля. Один из водителей серьезно пострадал

ДТП произошло около поселка Городня. На автодороге местного значения столкнулись «Лада Приора» и «Ниссан Теана». Обстоятельства ЧП выясняются.
В аварии серьезно пострадал водитель «Лады», мужчина 1983 г.р. Его госпитализировали с предварительными диагнозами: открытый перелом левой голени, ушибленные раны теменной и затылочной части, закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки.
Водитель иномарки, мужчина 1968 г.р. не пострадал.
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