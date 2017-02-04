В Тверской области поисковики подняли останки военного самолета Пе-2

Историко-поисковая экспедиция по подъёму останков военного самолёта Пе-2 времён Великой Отечественной войны успешно завершилась в Зубцовском районе Тверской области. Вероятное место падение самолёта было определено разведчиком поискового отряда «Партизан» города Зубцова Владимиром Егоровым.

По информации из архивов, 4 сентября 1942 года звено капитана Маркова, выйдя в район Бургово, отстало от группы из-за повреждения мотора. Один из самолетов был подбит, и, перетянув линию фронта, экипаж оставил горящую машину на парашютах. Один из членов экипажа – Герасимов Андрей Иванович - погиб.

Владимир Стрельников, командир поискового отряда «Звезда»:

- По номерам двигателей попытаемся установить номер самолёта и его боевой путь. По предварительной информации это пикирующий бомбардировщик ПЕ-2 No 13-100. Члены экипажа Абрамов, Васильченко, Герасимов. Большую помощь в определении судьбы экипажа самолёта нам оказывают Сергей Катков командир поискового отряда «Надежда» города Москвы и российский исследователь авиации времен Великой Отечественной войны Борис Давыдов.

Валерий Смирнов, председатель комиссии Общественной палаты Тверской области по патриотическому воспитанию граждан:

- На территории Тверской области в годы войны располагалось более девяноста военных аэродромов. В настоящее время в регионе реализуется социально значимый проект «Историко-поисковая экспедиция «Воздушные рабочие войны». Проект направлен на сохранение и увековечивание памяти о летчиках Военно-Воздушных Сил РККА погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны в период 1941-1943 годов на территории Тверской области.

Информация и фото rf-poisk.ru.