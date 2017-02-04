Из-за неполадок под Тверью застрял «Сапсан»

Высокоскоростной поезд №756 прибудет на Московский вокзал Санкт-Петербурга с задержкой из-за остановки под Тверью по техническим причинам.
Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, расчетное время прибытия состава №756 будет на полчаса позже обозначенного в расписании.
Задержка произошла из-за технических неполадок, возникших на перегоне Редкино – Тверь в 08:39. Из-за этого «Сапсан» простоял на месте около получаса.
|2017-02-02 10:41
|2017-02-01 17:58
|2017-01-30 11:19
|2017-02-02 10:57
|2017-02-03 20:35
|2017-02-03 11:21
Комментарии (3)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Motor
04.02.2017 16:32
1
|
1