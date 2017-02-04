В Северной столице задержали жительницу Тверской области, находившуюся в федеральном розыске

Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге задержали ранее объявленную в федеральный розыск 40-летнюю жительницу города Бологое.

Женщина подозревается в незаконном сбыте наркотических средств. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. Однако, чтобы избежать ответственности она с июля 2016 года скрывалась.

Переезжала из одного региона страны в другой, проживала в арендуемых квартирах, представляясь чужими именами, принимала другие меры конспирации.

В настоящее время подозреваемая этапирована в Тверь для проведения следственных действий по ранее возбужденному уголовному делу.