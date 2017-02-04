В Тверской области бешеная лиса пришла к людям в деревню

3 февраля в Тверской области выявлен еще один случай заболевания бешенством. Он стал седьмым с начала года, сообщает ФГБУ «Тверская МВЛ».
Бешеная лиса вышла к людям. Животное ходило рядом с деревней Алайково Ильинского сельского поселения Лихославльского района, чем вызвала подозрение. Лису застрелили в 50 метрах от населенного пункта. Лабораторные исследования подтвердили, что животное было поражено вирусом бешенства.
|2017-02-02 10:41
|2017-02-01 17:58
|2017-01-30 11:19
|2017-02-02 10:57
|2017-02-03 20:35
|2017-02-03 11:21
Комментарии (0)Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.