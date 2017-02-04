В Лихославльском районе изменилась стоимость сбора, вывоза и утилизации мусора

Об этом сообщается на официальном сайте администрации района.

Как говорится в информационном сообщении, это связано с изменениями условий по сбору, транспортировке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности.

МУП Лихославльского района «Благоустройство» информирует, что с 1 февраля 2017 года:

– стоимость сбора и вывоза отходов I-IV класса опасности устанавливается в размере 405,43 руб. за 1 м3, для населения – 77,03 руб. за 1 м3 (с одного человека).

– стоимость утилизации отходов I-IV класса опасности в 1 полугодии 2017 года составит 520,18 руб. за 1 тонну, а именно: 104,04 руб. за 1 м3, для населения – 19,77 руб. за 1 м3 (с одного человека).

– стоимость утилизации отходов I-IV класса опасности во 2 полугодии 2017 года составит 532,11 руб. за 1 тонну, а именно: 106,44 руб. за 1 м3, для населения – 20,22 руб. за 1 м3 (с одного человека).