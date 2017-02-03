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Самолет из Твери Ан-22А из-за отказа двигателя аварийно сел в Новосибирске

03 Февраля 2017 22:10
Автор: TIA

Экипаж Ан-22 «Антей» с бортовым номером RA-09341 запросил аварийную посадку в Новосибирске. Причина – отказ 3-го двигателя. Информация об этом обсуждается в интернете. Судя по комментариям, все произошло 29 января этого года.

Из опубликованной в «твиттере» аудиозаписи (с 02:35) переговоров следует, что посадку экипаж запросил в 189 км от Новосибирска. Самолет развернулся и, к счастью, все обошлось. Ан-22А удачно приземлился и сейчас находится на ремонте.

Официальных комментариев об инциденте пока нет.

Антонов Ан-22А, бортовой №:RA-09341 был выпущен 15 января 1975 года. Первый полет совершил 42 года и 1 месяц назад.

Для справки:

Ан-22 «Антей»— советский тяжёлый турбовинтовой транспортный самолёт. Это первый советский широкофюзеляжный самолёт, самый большой в мире турбовинтовой самолёт. Он предназначен для перевозки на большие расстояния тяжёлой и крупногабаритной боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способами воздушных десантов.

 

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Метки: Ан-22А антей аварийная посадка аварийная посадка самолета мигалово запросил аварийную посадку
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Комментарии (2)

  • hell 
    нафига писать о том, что все уже  давно знают?
    03.02.2017 22:37
    2 | 1

  • Virtue_to_Vice 
    Двигатели НК-12 выработали свой ресурс. На Ту-95, где НК-12 также стоят, последние крушения были вызваны ими.
    04.02.2017 00:50
    0 | 0
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