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В каждом автомобиле скорой помощи должны быть видеорегистраторы

03 Февраля 2017 20:00
Автор: TIA

Как сообщает прокуратура Тверской области, в соответствии с приказом Минздрава России от 20.06.2013 года №388н, автомобили скорой помощи должны быть оснащены видеорегистраторами.

Выяснилось, что в отделении скорой медицинской помощи ГБУЗ «Максатихинская ЦРБ» есть 8 автомобилей скорой помощи и все они без видеорегистраторов.

- Отсутствие видеорегистраторов в автомобилях скорой медицинской помощи не позволяет своевременно принимать меры к выявлению и устранению ситуаций, препятствующих и создающих помехи движению автомобилей скорой медицинской помощи, что может повлечь за собой нарушение прав граждан на своевременное оказание им медицинской помощи, - говорится на сайте ведомства.

В итоге прокуратура направила иск в суд, чтобы Максатихинская ЦРБ оборудовала автомобили вышеупомянутыми устройствами. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. 

 

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Метки: автомобили скорой помощи видеорегистратор прокуратура
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Комментарии (6)

  • Dobry кrtek 
    В каждом автомобиле скорой помощи ещё должны быть врачи. Но прокуратура безмолвствует...)
    03.02.2017 20:26
    0 | 5

    • mishavlasov90 
      Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
      03.02.2017 21:18
      0 | 0

    • Proletary 
      Там фершалские бригады. Да и в Москве тоже постепенно к этому дело приходит. Взяли все худшее у социализма и капитализма и скрепили скрепами.
      03.02.2017 23:27
      0 | 1

  • hell 
    Автомобиль скорой помощи ДОЛЖЕН БЫТЬ-  для начала...
    03.02.2017 21:30
    0 | 1

  • bublik 
    А ещё у бригады, включая водилу, должна быть достойная зарплата.
    03.02.2017 22:02
    0 | 2

  • USSR 
    А я то думаю , чего это так Цыганова на выход засобиралась...
    03.02.2017 22:24
    0 | 2
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