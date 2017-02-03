В каждом автомобиле скорой помощи должны быть видеорегистраторы

Как сообщает прокуратура Тверской области, в соответствии с приказом Минздрава России от 20.06.2013 года №388н, автомобили скорой помощи должны быть оснащены видеорегистраторами.

Выяснилось, что в отделении скорой медицинской помощи ГБУЗ «Максатихинская ЦРБ» есть 8 автомобилей скорой помощи и все они без видеорегистраторов.

- Отсутствие видеорегистраторов в автомобилях скорой медицинской помощи не позволяет своевременно принимать меры к выявлению и устранению ситуаций, препятствующих и создающих помехи движению автомобилей скорой медицинской помощи, что может повлечь за собой нарушение прав граждан на своевременное оказание им медицинской помощи, - говорится на сайте ведомства.

В итоге прокуратура направила иск в суд, чтобы Максатихинская ЦРБ оборудовала автомобили вышеупомянутыми устройствами. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.