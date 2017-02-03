Житель Тверской области ответит за убитого лося

Правоохранительные органы выявили факт запрещенного отстрела лося. Было установлено, что данное преступление совершил житель Верхневолжья. У него нашли карабин и изъяли.

Сообщается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». За данное деяние злоумышленнику грозит минимальное наказание - штраф в размере до двухсот тысяч рублей, в худшем случае – арест на срок до шести месяцев.