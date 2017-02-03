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Тверьстат: в январе рыба, картошка, молоко подорожали, а вот яйца и сахар стали дешевле

03 Февраля 2017 16:41
Автор: TIA

В январе 2017 года в Тверской области выросли цены на товары и услуги. Как сообщает Тверьстат, подорожали разделанная мороженая рыба – на 3,6%, сливочное масло – на 2,6%, молочная продукция от 0,2 до 1,8%. Картофель подорожал – на 4,4%, лук – на 8,8%, морковь – на 3,6%, огурцы и помидоры – на 11-14%. Зато мясо птицы стало дешевле – на 1,3%, яйца – на 3,3%, сахар подешевел на 2,7%, апельсины – на 11,8%, бананы – на 2%.

Среди непродовольственных товаров выросла цена на женскую и мужскую обувь из искусственной кожи – на 2,2 и 3,7%; кроссовки для взрослых из искусственной кожи – на 3,5%. Рост цен на импортные автомобили составил 0,4%, отечественные автомобили и иностранной марки, собранные на заводах России – на 3%. Выросли цены на дизельное топливо – на 1,6%, бензин – на 0,8%. Прирост цен на медикаменты составил 1,2%, в том числе колдрекс – на 9,6%; настойка пустырника – на 6%; левомеколь – на 4,5%; отечественные поливитамины – на 5%; троксерутин, супрастин, диазолин, нитроглицерин, панкреатин, таурин, амброксол от 2 до 4%.

В январе выросли стоимость проезда в городском транспорте Твери и Ржева - на 5,3 и 5,6% соответственно, проезд в маршрутном такси Твери на 10%, плата за радиоточку – на 19,4%. Снизились цены на санаторно-оздоровительные услуги – на 5% и за установку пластиковых окон – на 6,5%.

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Метки: продукты цены тверьстат картошка мясо яйца
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Комментарии (1)

  • Whois 
    Угу...
Яйца подешевели, свои если тока.
И сахар ... в крови дешевше стал.

И хороните логику - апельсины дешевеют темпами невиданными для отечественных продуктов!
    03.02.2017 16:52
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