Калининская АЭС: комплекс очистных сооружений, не имеющий аналогов в отрасли, запущен в эксплуатацию

На промплощадке Калининской АЭС приступил к работе комплекс очистных сооружений, который не имеет аналогов в отрасли по уровню автоматизации процессов и качеству очистки сточных вод. Затраты на реализацию проекта согласно проектной стоимости составили порядка 90 млн рублей.

Калининская АЭС стала пилотной площадкой предприятий Госкорпорации «Росатом» по реализации данного природоохранного проекта. Проектантом выступила компания ООО «АКОРН-ЭКО» (г. Санкт-Петербург), исполнителем работ - ООО «КПД «Удомля-1». Куратор – цех обеспечивающих систем Калининской АЭС. Все работы были выполнены в крайне сжатые сроки: с момента окончательных корректировок документации и до финальных пусковых операций прошло менее двух лет.

«Внимание к этому вопросу продиктовано стремлением предприятия к исчерпывающему исполнению обязательства по охране окружающей среды, - отметила инженер по эксплуатации оборудования Калининской АЭС Жанна Подлужная. – За прошедшие годы критерии очистки ливневых стоков с промплощадки пересмотрены в сторону ужесточения. Мы приняли меры, чтобы полностью им соответствовать».

Новые очистные сооружения представляют собой комплекс наземных и подземных сооружений, связанных сетью инженерных коммуникаций. Комплекс оборудован сложной системой автоматики, которая позволяет очистным сооружениям добиваться высокого качества очистки и при этом действовать с минимальным вмешательством человека.

«Положительный опыт Калининской АЭС в области повышения уровня экологического благополучия территории будет развиваться и дальше, - заявил заместитель главного инженера предприятия Юрий Мамонтов. - Тематика года – года экологии - только подчеркнет значимость нашей работы».

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС