Из Краснодара в Тверь привезут бактерий на 1 млн.рублей

Штамм Lactobacillus delbrueckii ТвГУ закупил для реализации проекта «Инжиниринговый центр « Зеленая Химия». Как пояснил ТИА ответственный за закупку Павел Кравченко, эти бактерии нужны для производства молочной кислоты, а та, в свою очередь, для создания экологически чистого сырья, например, саморассасывающихся хирургических нитей, биоразлагаемых волокон, ортопедических конструкций. Проект Инжиниринговый центр «Зеленая химия» в тверском госуниверситете реализуется уже 4 года.

Как сообщает сайт госзакупок, бактерии поставит Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарский биоцентр", цена контракта 1 млн.рублей.