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Жители Верхневолжья сдали более 8 тысяч литров крови

03 Февраля 2017 14:28
Автор: TIA

В 2016 году учреждениями Службы крови Тверской области заготовлено 8 тысяч литров цельной донорской крови: более 7,5 тысяч из них заготовлено в Твери и более 460 литров крови – в районах Верхневолжья.

Ежегодно заготавливаемые объемы донорской крови и ее компонентов позволяют обеспечить потребность медицинских организаций Твери и районов Тверской области.

В 2016 году при поддержке Министерства здравоохранения Тверской области на Областную станцию переливания крови была закуплена и введена в эксплуатацию низкотемпературная камера. Новое оборудование представляет большую пользу для эффективного функционирования всей службы и позволяет успешно и безопасно хранить донорскую кровь и ее компоненты.

Результатом усовершенствования укрепления материально-технической базы службы крови стало увеличение количества доноров – в 2016 году их количество составило около 8 тысяч человек (на 600 человек больше, чем в 2015 году). Впервые сдали кровь более 1300 человек.

Звание «Почетный донор России» получили 174 донора Тверской области.

Необходимо отметить вклад Тверской областной общественной организации «Российский Красный Крест» в реализацию донорского движения Тверской области, его лучших принципов и идей. Общественная организация ежегодно проводит слеты доноров в районах области, мероприятия по чествованию доноров, беседы с будущими донорами в школах, на которых в том числе, специалисты-медики рассказывают о безопасности и известной пользе сдачи донорской крови для человеческого организма

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Метки: донор «Почетный донор России» тверская область
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