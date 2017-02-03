tvernews.ru
03 февраля Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

За год в Тверской области при помощи ЭКО родилось 255 детей

03 Февраля 2017 13:25
Автор: TIA

В 2016 году в результате процедуры экстракорпорального оплодотворения родилось 255 детей, в том числе 51 двойня. Всего в прошлом году в нашем регионе было проведено 888 процедур ЭКО. Забеременели и стали мамами после этой процедуры 153 жительницы Тверской области.

Возможность получить направление на ЭКО есть как у женщин, состоящих в зарегистрированном браке, так и не состоящих. Допускается проведение 2 попыток ЭКО в год. Причем проводятся процедуры для женщин по полису ОМС

В районных медучреждениях Тверской области только в 2016 году появилось три УЗИ-аппарата экспертного класса, которые позволяют выявить заболевания и вовремя назначить лечение, 10 гинекологических кресел, 10 акушерских кроватей. Благодаря 10 новым кюветам выхаживание новорожденных с низкой и экстремально-низкой массой тела будет производиться на более качественном уровне.

Пошаговая инструкция для пациенток, проживающих на территории Тверской области, нуждающихся в проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения размещена на сайте Минздрава Тверской области http://минздрав.тверскаяобласть.рф/naselen/eko/

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: эко Эко в тверской обалсти как сделать ЭКО как сделать ЭКО бесплатно
Смотрите также:
Комментарии (6)

  • horton 
    "Возможность получить направление на ЭКО есть как у женщин..." - дальше ожидала прочитать другую фразу...)
"Благодаря 10 новым кювеТам..."???
    03.02.2017 13:38
    0 | 1

    • Житель подземелья 
      "дальше ожидала прочитать другую фразу...)" - таки зря улыбаетесь, согласно последним более-менее адекватным данным бесплодие давно уже является проблемой двух полов, просто мужское обычно замалчивается, как неудобная проблема. Ну и есть целая линейка чисто мужских страхов, бесплодие - один из них, посему и на обследование далеко не каждый соглашается.
      03.02.2017 14:08
      0 | 2

      • horton 
        НО как бы то ни было, эмбрион все же женщина вынашивает и будет это делать и дальше...)
Меня улыбнула неверно построенная фраза...)
        03.02.2017 14:24
        0 | 0

  • hоdchenkova 
    Все это, конечно прекрасно. Но, что же не упоминается, что гребанные тверские депутаты внесли поправочки и ЭКО за счет бюджета делают только женщинам до 35 лет. А, что после 35 лет женщины не хотят деток?
    03.02.2017 14:11
    0 | 5

    • romich 
      Депутаты не хотят
      03.02.2017 15:04
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        Хотят, но не могут.
        03.02.2017 15:25
        0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Встреча учеников с ветераном Великой Отечественной Войны

2017-01-27 18:25
99

Узнай, какое животное подходит именно тебе. Суперпростой тест

2017-02-02 10:41
87

В Твери живодёры связали собаку и перерезали ей горло

2017-02-01 17:58
67

В Твери с девятого этажа сорвался лифт с молодой женщиной внутри

2017-01-27 17:41
64

Один дворник в бордовой форме со снегоуборщиком заменяет четверых в Твери

2017-02-01 11:30
59

О «синей болезни», клиентах и ценах на татуировки в интервью с тату-мастером Ильей Мусиенко

2017-01-30 11:19
56

К вопросу о сроках проведения МРТ

2017-02-02 10:57
46

ООО "ТверьЛифт" о происшествии в "Южном": лифт не срывался, это было обычное "застревание"

2017-01-30 12:20
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100