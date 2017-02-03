За год в Тверской области при помощи ЭКО родилось 255 детей

В 2016 году в результате процедуры экстракорпоральн ого оплодотворения родилось 255 детей, в том числе 51 двойня. Всего в прошлом году в нашем регионе было проведено 888 процедур ЭКО. Забеременели и стали мамами после этой процедуры 153 жительницы Тверской области.

Возможность получить направление на ЭКО есть как у женщин, состоящих в зарегистрированн ом браке, так и не состоящих. Допускается проведение 2 попыток ЭКО в год. Причем проводятся процедуры для женщин по полису ОМС

В районных медучреждениях Тверской области только в 2016 году появилось три УЗИ-аппарата экспертного класса, которые позволяют выявить заболевания и вовремя назначить лечение, 10 гинекологических кресел, 10 акушерских кроватей. Благодаря 10 новым кюветам выхаживание новорожденных с низкой и экстремально-низ кой массой тела будет производиться на более качественном уровне.

Пошаговая инструкция для пациенток, проживающих на территории Тверской области, нуждающихся в проведении процедуры экстракорпоральн ого оплодотворения размещена на сайте Минздрава Тверской области http://минздрав. тверскаяобласть. рф/naselen/eko/