За год в Тверской области при помощи ЭКО родилось 255 детей

В 2016 году в результате процедуры экстракорпорального оплодотворения родилось 255 детей, в том числе 51 двойня. Всего в прошлом году в нашем регионе было проведено 888 процедур ЭКО. Забеременели и стали мамами после этой процедуры 153 жительницы Тверской области.
Возможность получить направление на ЭКО есть как у женщин, состоящих в зарегистрированном браке, так и не состоящих. Допускается проведение 2 попыток ЭКО в год. Причем проводятся процедуры для женщин по полису ОМС
В районных медучреждениях Тверской области только в 2016 году появилось три УЗИ-аппарата экспертного класса, которые позволяют выявить заболевания и вовремя назначить лечение, 10 гинекологических кресел, 10 акушерских кроватей. Благодаря 10 новым кюветам выхаживание новорожденных с низкой и экстремально-низкой массой тела будет производиться на более качественном уровне.
Пошаговая инструкция для пациенток, проживающих на территории Тверской области, нуждающихся в проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения размещена на сайте Минздрава Тверской области http://минздрав.тверскаяобласть.рф/naselen/eko/
Комментарии (6)
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hоdchenkova
03.02.2017 14:11
0
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5
romich
03.02.2017 15:04
0
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1
Dobry кrtek
03.02.2017 15:25
0
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