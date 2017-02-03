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Адвокат тверского замминистра Дениса Ильина просит перевести чиновника из-под стражи под домашний арест

Адвокат тверского замминистра Дениса Ильина просит перевести чиновника из-под стражи под домашний арест - ТИА
03 Февраля 2017 13:23
Автор: TIA

7 февраля 2017 года Тверской областной суд рассмотрит апелляционную жалобу адвоката на постановление Центрального районного суда г. Твери от 28 января 2017 года в отношении заместителя министра Министерства экономического развития Тверской области Дениса Ильина. Адвокат просит суд заменить Ильину меру пресечения на домашний арест.

Ильин подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Районным судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, т.е. по 26 марта 2017 года включительно, сообщает Тверской областной суд

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Метки: Денис Ильин
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Комментарии (2)

  • Garykus 
    А потом как в случае с Жидковой потребуют от следствия возмещения ущерба?
    03.02.2017 15:25
    0 | 3

  • abeltv 
    Напомню цитату известного фильма "Вор должен сидеть в тюрьме", от себя добавлю - даже до суда!
    03.02.2017 16:38
    0 | 0
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