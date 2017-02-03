Минздрав утвердил нормативы по времени приёма врачами в поликлиниках

С февраля вступили в силу новые нормативы времени, которое может потратить на приём пациентов врач в поликлиниках. Это касается кардиологов, эндокринологов и стоматологов. Нормы прописаны в приказе Минздрава России.

Так, для осмотра врача-кардиолога отводится – 24 минуты, для врача-эндокринолога – 19 минут; для стоматолога-терапевта – 44 минуты. Это если речь идёт о лечении. Если приём врач проводит с профилактической целью, то время сокращается до 60-70% от рекомендованной нормы. Более того, в отведённое ведомством время приёма врач должен успеть не только выслушать больного, осмотреть, поставить диагноз, выписать направления на анализы и назначить лечение, но ещё и заполнить медкарту. На оформление документации отводится не более 35% от норматива. То есть фактически, время общения с врачом сокращается на треть.

У каждого врача - свой стандарт. На посещение терапевта и участкового педиатра отводится по 15 минут, врач общей практики - 18, невролог - 22, отоларинголог - 16, офтальмолог - 14, гинеколог - 22 минуты. Однако по факту мы видим в поликлиниках совсем иную картину – врачи очень часто не успевают уложиться во временные рамки, поэтому даже по записи график сдвигается в течение дня с каждым пациентом всё больше и больше.

В приказе Минздрава говорится, что нормы времени являются основой для расчета норм нагрузки, нормативов численности и иных норм труда врачей-специалистов медицинских организаций.