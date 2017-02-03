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Минздрав утвердил нормативы по времени приёма врачами в поликлиниках

03 Февраля 2017 13:02
Автор: TIA

С февраля вступили в силу новые нормативы времени, которое может потратить на приём пациентов врач в поликлиниках. Это касается кардиологов, эндокринологов и стоматологов. Нормы прописаны в приказе Минздрава России.

Так, для осмотра врача-кардиолога отводится – 24 минуты, для врача-эндокринолога – 19 минут; для стоматолога-терапевта – 44 минуты. Это если речь идёт о лечении. Если приём врач проводит с профилактической целью, то время сокращается до 60-70% от рекомендованной нормы. Более того, в отведённое ведомством время приёма врач должен успеть не только выслушать больного, осмотреть, поставить диагноз, выписать направления на анализы и назначить лечение, но ещё и заполнить медкарту. На оформление документации отводится не более 35% от норматива. То есть фактически, время общения с врачом сокращается на треть.     

У каждого врача - свой стандарт. На посещение терапевта и участкового педиатра отводится по 15 минут, врач общей практики - 18, невролог - 22, отоларинголог - 16, офтальмолог - 14, гинеколог - 22 минуты. Однако по факту мы видим в поликлиниках совсем иную картину – врачи очень часто не успевают уложиться во временные рамки, поэтому даже по записи график сдвигается в течение дня с каждым пациентом всё больше и больше.    

В приказе Минздрава говорится, что нормы времени являются основой для расчета норм нагрузки, нормативов численности и иных норм труда врачей-специалистов медицинских организаций. 

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Метки: минздрав время приёма пациента нормативы по времени приёма врача
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Комментарии (14)

  • Dobry кrtek 
    Я было решил, что Минздрав утвердил нормативы ожидания проведения  КТ-МРТ по полису ОМС. Что-нибудь в районе полугода или двух  кварталов) Кстати, запись на халявную  МРТ уже перешла на июнь 2017-го. Спешите не опоздать, господа)
    03.02.2017 13:15
    0 | 5

    • kudimov 
      Крот, Вы в комментах к своей НН сами писАли, что можете себе сделать МРТ бесплатно за один день. А таких приблатненных докторишек пруд пруди. Плюс их родственники, друзья, друзья друзей и пр. Естественно для простых смертных и будет получаться полгода, вместо месяца.
      03.02.2017 14:47
      0 | 7

      • Dobry кrtek 
        Нет. Докторишек, желающих пройти КТ-МРТ на халяву мало, значительно меньше, чем халявных депутатов и прочих "слуг")) Помню, один депутатишко так прям и заявил, что ему надо всё срочно и бесплатно. В итоге был вежливо послан на ... в кассу)
        03.02.2017 15:28
        0 | 1

      • Proletary 
        Кстати, проблема имеет место. Я с многими знакомыми/родственниками последовательно перелаялся. Не буду договариваться с МРТ/КТ, не собираюсь отправлять на консультацию к "хорошему ревматологу/пульмонологу/эндокринологу" не выяснив всех подробностей. Иначе договоришься насчет той же МРТ, а выясняется, что МРТ как воздух была нужна, поскольку у страдальца периодически спину прихватывает. Мне не нужна репутация идиота среди коллег. МРТ еще полбеды, выбешивают просьбы показать "хорошему гематологу девушку с низким гемоглобином", "хорошему кардиологу" гипертоника, периодически принимающие таблетки, названия которых он не помнит. Объясняешь, что пульмонолог не лечит кашель, невролог не лечит дорсальгию, офтальмолог не лечит коньюнктивит. Обижаются. Тыжеврач! Что тебе, жалко, если надо, мы забашляем! После таких слов обычно отправляю с чистой совестью на платный прием. Но есть еще категория больных - направленные администрациями разного уровня. Вот тут медицина бессильна. Да, Крот теоретически и изнасиловать кого-то сможет, а таких докторишек хоть пред пруди, далее по тексту.
        03.02.2017 15:32
        0 | 0

        • kudimov 
          Про "теоретическое изнасилование" он не говорил, а про "МРТ за день" упомянул. Я же никого за язык не тянул. Он сказал, другие нет, а таких докторишек .. (далее по тексту)
Врачебную солидарность оценил, ибо один маслом мазаны.
          03.02.2017 15:47
          0 | 0

      • romich 
        Ты, Кудимов, пусть не болван,  но богом точно обижен(с). Докторишкам нах  не сдался  томограф,если только совсем в крайнем случае.  Ибо евоная  всемогущность шибко преувеличена.
        03.02.2017 16:27
        0 | 0

  • bublik 
    так я не понял. врачи лечить должны или нормы ГТО сдавать? не минздрав, а палата №6
    03.02.2017 13:26
    0 | 10

  • horton 
    Даже боюсь представить, что будет, если стоматолог-терапевт не уложится в отведенные ему 44 минуты... еще страшнее, если закончит раньше времени...)
    03.02.2017 13:34
    0 | 3

  • Житель подземелья 
    35% времени на заполнение бумажек - это нормально? И почему это должен делать врач, нельзя сию процедуру поручить, скажем, медсестре? И все это дело перевести в электронный вид? У нас нынче некоторые граждане пишут медленнее, чем печатают.
    03.02.2017 14:01
    1 | 6

    • systeman 
      Вот-вот. Врачи давно уже об этом говорят. В связи с кучей "полезных" реформ у них бумажной работы в разы прибавилось
      03.02.2017 14:53
      0 | 5

      • Житель подземелья 
        у меня жена в медицине работает, так что я местами в курсе, что, где, почему и как
        03.02.2017 15:40
        0 | 0

  • Serge 
    Вопрос. А как попасть на прием к врачу, хотя бы общей практики. Запись один раз в неделю и ту окупируют бабушки, реже дедушки.
    03.02.2017 14:29
    0 | 1

  • Vargas 
    А поговорить? Бабушки не поймут.
    03.02.2017 15:21
    0 | 1

  • ДеД 
    Это всё, что может сделать Минздрав?
    03.02.2017 15:44
    0 | 0
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