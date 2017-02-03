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Ярмарка «Город ремесленников» приглашает тверитян на праздник

Ярмарка «Город ремесленников» приглашает тверитян на праздник - ТИА
03 Февраля 2017 12:20
Автор: TIA

Фоторепортаж

В 12:00 4 февраля в Твери в рамках проведения ярмарки «Город ремесленников» будет организована праздничная программа.

Часовая культурная программа с фольклорными номерами и интерактивными играми для детей и взрослых пройдёт на Тверской площади, на территории ярмарки. Напомним, что «Город ремесленников» работает ежедневно до 16 февраля. Часы работы – с 10:00 до 20:00.

В качестве торговых мест используются уже полюбившиеся горожанам стилизованные домики. Среди товаров, представленных к продаже: изделия из бересты и дерева, картины, кованые изделия, предметы церковной утвари, резные интерьерные свечи, глиняные изделия, вязаные игрушки, мыло ручной работы, шкатулки, мёд, мармелад и многое другое. Многие товары оригинального ассортимента можно приобрести только на этой торговой площадке. Это особенно актуально в преддверии 23 февраля и 8 марта, сообщает Управление информации администрации города Твери

 

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Метки: ярмарка «Город ремесленников» тверь
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