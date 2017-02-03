Одна из самых крутых свадеб 2016 года была в Тверской области: олигарх потратил на свадьбу дочки более 60 млн.рублей

В интернете подвели итоги – выбрали самые богатые свадьбы ушедшего 2016 года. Одну из них гуляли в Тверской области. В последние выходные февраля 2016 года в загородном комплексе Завидово, Тверской области в отеле «Radisson Blu» сыграла свадьбу 25-летняя Алина Моносова, дочь вице-президента АФК «Система». Алина вышла замуж за Павла Калтурина, сына владельца компании «Профессиональные и торговые автоматы». На свадьбу потратили более 60 млн.рублей.

Интернет пестрит перепостами фотографий богатого свадебного торжества. На свадьбу были приглашены более 200 гостей. Помещение отеля оформили в виде вселенной: невеста в пышном белоснежном платье «плыла», держась за руку отца, к своему супругу среди бутафорских планет и россыпи звёзд.

Ближе к середине свадьбы романтическая обстановка неожиданно сменилась на хулиганскую: на сцену вышла группа «Ленинград». Строчку «На «лабутенах»…» хором с Сергеем Шнуровым скандировали сами разгорячённые танцующие, не стесняясь в выражениях.

По самым скромным подсчетам, банкет обошелся в 60 млн.рублей, и это не считая гонорара выступавшим здесь звездам: группа «Ленинград», Полина Гагарина и Доминик Джокер.

Сообщает life.ru