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Одна из самых крутых свадеб 2016 года была в Тверской области: олигарх потратил на свадьбу дочки более 60 млн.рублей

03 Февраля 2017 11:21
Автор: TIA

В интернете подвели итоги – выбрали самые богатые свадьбы ушедшего 2016 года. Одну из них гуляли  в Тверской области. В последние выходные февраля 2016 года в загородном комплексе Завидово, Тверской области в отеле «Radisson Blu» сыграла свадьбу 25-летняя Алина Моносова, дочь вице-президента АФК «Система». Алина вышла замуж за Павла Калтурина, сына владельца компании «Профессиональные и торговые автоматы». На свадьбу потратили более 60 млн.рублей.

Интернет пестрит перепостами фотографий богатого свадебного торжества. На свадьбу были приглашены более 200 гостей. Помещение отеля оформили в виде вселенной: невеста в пышном белоснежном платье «плыла», держась за руку отца, к своему супругу среди бутафорских планет и россыпи звёзд.

Ближе к середине свадьбы романтическая обстановка неожиданно сменилась на хулиганскую: на сцену вышла группа «Ленинград». Строчку «На «лабутенах»…» хором с Сергеем Шнуровым скандировали сами разгорячённые танцующие, не стесняясь в выражениях.

По самым скромным подсчетам, банкет обошелся в 60 млн.рублей, и это не считая гонорара выступавшим здесь звездам: группа «Ленинград», Полина Гагарина и Доминик Джокер.

Сообщает life.ru

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Метки: свадьба олигарха Алина Моносова 60 млн.рублей
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Комментарии (20)

  • Dobry кrtek 
    Элита, ясен пень) Сливки, так сказать.
    03.02.2017 11:30
    3 | 6

    • ckfdf_nhele 
      патриотичная, добавлю, приглашены только отечественные исполнители.
      03.02.2017 11:34
      0 | 7

  • pessimist 
    Эта новость должна наполнить жителей Тверской области чувством гордости за свой регион? Или должна разжечь чувство ненависти к богатым людям? Зачем здесь эта новость?
    03.02.2017 11:34
    1 | 28

    • romich 
      Чувство ненависти к богатым людям имеется только у слабоумных. Их (слабоумных)  нужно избегать.
      03.02.2017 11:38
      7 | 7

    • asp1010 
      Просто духовные скрепы окрепнут и будет мир и согласие.
      03.02.2017 12:15
      1 | 5

    • ksw 
      Девицам из ТИА хочется того же, но увы не сбудется.
      03.02.2017 12:31
      1 | 3

  • romich 
    Имеют право!
    03.02.2017 11:36
    6 | 4

  • kanav67 
    А когда были "последние выходные февраля"? В этом году или в прошлом?
    03.02.2017 11:36
    1 | 4

  • Leo-L 
    Лично я ни грамма не завидую -ни молодым, ни родителям -олигархам. Они живут в своем мирУ, в котором свои правила и традиции. Сыграй они попроще свадьбу, то их же "круг" скажет - голодранцы! 
И самое главное, что от суммы, потраченной на свадьбу, вовсе не зависит удачная жизнь молодоженов в последствии. Могут и разбежаться через месяц. 
У богатых свои причуды. Пусть гуляют...
    03.02.2017 11:40
    1 | 17

    • Dobry кrtek 
      Разве это зависть?) Над такими можно только смеяться. Цыганщина. А если серьёзно, то бескультурье и вырождение.
      Прикрепленные изображения:
      03.02.2017 11:53
      0 | 13

      • ja 
        слово "зависть", видимо, потому, что в источнике лайф написано, что использовали пафосный хэштег "чтобы завидовали". Наверное, поэтому и в Завидово отмечали)))
        03.02.2017 15:09
        0 | 1

    • kudimov 
      Богатые тоже плачут, но, как правило, слезами радости.
      03.02.2017 11:55
      1 | 3

  • bae99 
    Как-то пох. Земля всех сравняет.
    03.02.2017 11:59
    0 | 16

  • bublik 
    ешь ананасы
рябчиков жуй
день твой последний настанет
буржуй.
))))
    03.02.2017 12:14
    0 | 8

    • pereima 
      ешь ананасы
рябчиков жуй
день твой последний настанет.
                                         Буржуй.
))))
      03.02.2017 12:43
      1 | 3

  • Добрая Мышь 
    главное, чтобы не развелись через год)
    03.02.2017 12:20
    0 | 0

    • Судья 
      Вот тут и поржом
      03.02.2017 13:03
      0 | 1

    • tver-city 
      А и правда,чего тянуть?
На следующий день и развестись
      03.02.2017 14:25
      0 | 3

  • Whois 
    На основании данных фактов по данным статистики, в Тверской области средние затраты на свадьбу в январе 2017 года составили 7 млн. рублей.
Что говорит о небывалом подъеме материального благополучия жителей региона!
Рейтинг губернатора взлетел на 20 позиций вверх!

Депутаты Гос.думы на основании статистических данных вышли с предложением урезать з/п жителям ТО и поднять им региональные налоги в несколько раз!
    03.02.2017 13:25
    0 | 7

  • merlion 
    Слабаки.
    Прикрепленные видео:
    Вот настоящая свадьба
    03.02.2017 13:57
    0 | 2
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