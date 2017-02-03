На сайте ФНС России открыт раздел, облегчающий процедуру декларирования доходов

УФНС России по Тверской области напоминает, что на сайте Федеральной налоговой службы www. nalog.ru открыт раздел «Декларационная кампания», ресурсы которого помогут физическим лицам отчитаться о своих доходах за 2016 год.

В разделе размещены примеры заполнения налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ по различным основаниям (продажа и приобретение имущества, получение налоговых вычетов) и образцы заявлений, видеоролики и электронные брошюры с подробной информацией о декларировании физическими лицами полученных ими доходов.

Помимо информационно-разъяснительного материала здесь размещена бесплатная программа «Декларация», которая позволяет автоматически сформировать налоговую декларацию, готовую для подачи в налоговый орган. В процессе заполнения данных программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.

Задекларировать доходы онлайн, без скачивания программы, поможет сервис «Личный кабинет налогоплательщика». В сервисе реализована возможность направления сформированной декларации и прилагаемого к ней комплекта документов в налоговый орган в электронной форме. К тому же пользователь сервиса имеет возможность отслеживать статус проверки своей декларации налоговой инспекцией. Для работы в Личном кабинете необходима предварительная регистрация.

УФНС России по Тверской области обращает внимание, что срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2016 год истекает 2 мая 2017 года. При этом подать декларацию для получения налоговых вычетов можно в любое время и после этой даты.

