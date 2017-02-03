tvernews.ru
03 февраля Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

На сайте ФНС России открыт раздел, облегчающий процедуру декларирования доходов

03 Февраля 2017 11:11
Автор: TIA

УФНС России по Тверской области напоминает, что на сайте Федеральной налоговой службы www. nalog.ru открыт раздел «Декларационная кампания», ресурсы которого помогут физическим лицам отчитаться о своих доходах за 2016 год.

В разделе размещены примеры заполнения налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ по различным основаниям (продажа и приобретение имущества, получение налоговых вычетов) и образцы заявлений, видеоролики и электронные брошюры с подробной информацией о декларировании физическими лицами полученных ими доходов.

Помимо информационно-разъяснительного материала здесь размещена бесплатная программа «Декларация», которая позволяет автоматически сформировать налоговую декларацию, готовую для подачи в налоговый орган. В процессе заполнения данных программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.

Задекларировать доходы онлайн, без скачивания программы, поможет сервис «Личный кабинет налогоплательщика». В сервисе реализована возможность направления сформированной декларации и прилагаемого к ней комплекта документов в налоговый орган в электронной форме. К тому же пользователь сервиса имеет возможность отслеживать статус проверки своей декларации налоговой инспекцией. Для работы в Личном кабинете необходима предварительная регистрация.

УФНС России по Тверской области обращает внимание, что срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2016 год истекает 2 мая 2017 года. При этом подать декларацию для получения налоговых вычетов можно в любое время и после этой даты.
 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: налоговая декларирование доходов
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Встреча учеников с ветераном Великой Отечественной Войны

2017-01-27 18:25
99

Узнай, какое животное подходит именно тебе. Суперпростой тест

2017-02-02 10:41
87

В Твери живодёры связали собаку и перерезали ей горло

2017-02-01 17:58
67

В Твери с девятого этажа сорвался лифт с молодой женщиной внутри

2017-01-27 17:41
64

Один дворник в бордовой форме со снегоуборщиком заменяет четверых в Твери

2017-02-01 11:30
59

О «синей болезни», клиентах и ценах на татуировки в интервью с тату-мастером Ильей Мусиенко

2017-01-30 11:19
56

К вопросу о сроках проведения МРТ

2017-02-02 10:57
46

ООО "ТверьЛифт" о происшествии в "Южном": лифт не срывался, это было обычное "застревание"

2017-01-30 12:20
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100