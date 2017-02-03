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Renault Fluence по цене Renault Logan!

Renault Fluence по цене Renault Logan! - ТИА
03 Февраля 2017 11:02
Автор: TIA

Фоторепортаж

Только до конца февраля отдел продаж официального дилера Renault в Твери объявляет о старте беспрецедентной акции - Renault Fluence по цене Renault Logan! Выгода 250 000 рублей! Машины в наличии!

Renault FLUENCE - Комфорт в одно касание!

Стильный и технологичный седан Renault FLUENCE удивляет комфортом и простотой управления. Каждая функция автомобиля доступна всего в одно касание, чтобы вы могли получить максимальное удовольствие от каждой поездки. Отличительной чертой Renault FLUENCE является удобный и просторный салон, позволяющий каждому пассажиру чувствовать себя комфортно даже во время длительных поездок. Багажник седана является одним из самых вместительных в своем классе – 530 литров. Познакомиться с автомобилем можно в салоне официального дилера Renault компании «НОРД-АВТО».

А если Вы уже являетесь владельцем автомобиля Renault, то специально для Вас официальный сервис Renault в Твери открывает сезон специальных сервисных предложений, которые будут действовать до конца февраля! У вас есть уникальная возможность с максимальной выгодой проверить Ваш автомобиль и приобрести нужные запчасти и аксессуары. В рамках компании для молодого парка автомобилей мы рады предложить Комплекс-Сервис «Регулярное ТО», а для автомобилей старшей 4-х лет Комплекс-Сервис «Эконом. ТО Расширенный». При прохождении данных программ вы получите карту Техпомощи на дорогах «Renault Assistance +» в подарок!

Больше информации о проводимых акциях отдела продаж и специальных предложений сервиса вы сможете узнать по телефону: +7 (4822) 777-900 или на нашем сайте www.renault.nordavtotver.ru
 

Дилерский Центр «Renault НОРД-АВТО»: г. Тверь, Московское шоссе, д.11

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Метки: норд-авто renault fluence renault logan
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