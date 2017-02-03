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В Твери следователи, сотрудники уголовного розыска и участковые искали и нашли керосиновую лампу

03 Февраля 2017 10:01
Автор: TIA

2 февраля жительница поселка Пено Тверской области  позвонила в полицию и рассказала, что в ее доме кто-то выбил дверь и украл электропилу, керосиновую лампу и ручную лебедку. Ущерб составил около 100 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска вместе со следователями и участковыми опросили соседей и возможных свидетели произошедшего, обследовали места  возможного  сбыта краденного. На месте криминалисты изъяли следы обуви и отпечатки пальцев рук злоумышленника.

Было установлено, что кражу совершил 42-летний неработающий, ранее судимый за кражу житель поселка Пено. Похищенное имущество было изъято и возвращено владелице.  Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области

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Метки: керосиновая лампа полиция участковые следователи
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Комментарии (21)

  • hell 
    Название новости на высоте! Журнал Крокодил нервно курит в стороне...)))
    03.02.2017 10:14
    0 | 17

    • Vargas 
      А джина а лампе не было?
      03.02.2017 10:37
      0 | 3

      • BARBAwin 
        Там был Игорёк
        03.02.2017 11:25
        0 | 0

      • RSERG 
        Вероятно был, по этому так дорого и стоит.
        03.02.2017 12:37
        0 | 0

  • MikeH 
    мало_не_воруй.jpg

И да, покажите мне ручную лебедку и электропилу, что потянут хотя бы на половину от 100 000 р.
    03.02.2017 10:14
    0 | 8

    • bae99 
      Пожалуйста: https://www.kuvalda.ru/catalog/2041/2518/
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/gruzopodemnoe_oborudovanie/lebedki/ruchnie/barabannye/tor/ruchnaya_barabannaya_lebedka_tor_jhw_11331/
      03.02.2017 10:20
      0 | 0

      • MikeH 
        Незачот! 
1. Это промустановка.
2. 72 кг. В одиночку? Да ну нафиг.
        03.02.2017 10:28
        0 | 2

        • bae99 
          Пеновская синька не на такое способна...
Спорить не будем но такие пилы есть, А учитывая стоимость антиквариата в виде керосинки то за 100 легко можно вывалиться.
Вот пилка торцовочная: https://www.kuvalda.ru/catalog/1863/936/
          03.02.2017 10:39
          0 | 1

          • MikeH 
            Не, я имею в виду что все это добро ханурик вынес за 1 раз, и как-то я не видел много физически крепких алкашей, которые могли бы на себе утащить солидный груз. Значит скорее всего и пила и лебедка были небольшого размера. И значит - врядли стоили очень дорого.
            03.02.2017 12:08
            0 | 0

        • Proletary 
          Элементарно, Ватсон. Электропилу тащил лебедкой. Лапой путь себе озарял.
          03.02.2017 15:58
          0 | 1

    • hell 
      есть лебедки под 100 штук, сама такую видела)
http://www.220-volt.ru/catalog-333605/
      03.02.2017 10:21
      0 | 0

      • bae99 
        эта электрическая...
        03.02.2017 10:23
        0 | 1

        • hell 
          http://www.220-volt.ru/catalog-333558/
          03.02.2017 10:30
          0 | 0

  • Paul_Moriarty 
    Самое важное забыли! Сколько стоила керосиновая лампа?
    03.02.2017 10:37
    0 | 5

    • horton 
      Опередили меня, Поль!
      Прикрепленные изображения:
      03.02.2017 10:47
      0 | 3

      • Paul_Moriarty 
        Да вообще! Бросились обсуждать пилы, лебедки... Для кого заголовки пишут, а?! Там все самое главное!
        03.02.2017 11:51
        0 | 3

    • bublik 
      в виду того, что ильич прогревал над ней "молочные" письмена между строк, она бесценна. ))))
      03.02.2017 11:52
      0 | 2

  • dsmile 
    Наверное просто повесили на товарища эту лампу)  терять то ему нечего, вот и взял на себя) дело раскрыто!
    03.02.2017 10:38
    0 | 1

  • VoToN 
     — Почему за украденный мешок картошки в СИЗО, а за взятку в 2 миллиона долларов — под домашний арест?
— Потому что доллары — это ничем не обеспеченная бумага, а мешок — материальная ценность. (с)
    03.02.2017 11:26
    0 | 5

  • pessimist 
    Сумму ущерба жительница явно взяла с потолка. Может быть она наивно считала, что чем большую сумму заявит, тем рьянее будут искать. Что есть полный бред. Может быть надеялась что вор успеет краденное пропить, и она по гражданскому иску оттянет от него сотенную. Что тоже весьма сомнительно, т.к. в суде ей придется обосновать сумму ущерба. Ну и третье. М.б. она хотела, чтобы вора посадили на более серьезный срок. Но, опять же, при расследовании данного дела для его квалификации по степени значимости потребуется обоснование суммы ущерба. Короче - куда не кинь, везде х-ня.
    03.02.2017 12:02
    0 | 2

    • VoToN 
      А может кто-то специально разыграл спектакль, так как на свободе ему жить в тягость? А там и накормят, и присмотрят, и жильем обеспечат...
      03.02.2017 12:13
      0 | 0
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