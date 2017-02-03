В Твери следователи, сотрудники уголовного розыска и участковые искали и нашли керосиновую лампу

2 февраля жительница поселка Пено Тверской области позвонила в полицию и рассказала, что в ее доме кто-то выбил дверь и украл электропилу, керосиновую лампу и ручную лебедку. Ущерб составил около 100 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска вместе со следователями и участковыми опросили соседей и возможных свидетели произошедшего, обследовали места возможного сбыта краденного. На месте криминалисты изъяли следы обуви и отпечатки пальцев рук злоумышленника.

Было установлено, что кражу совершил 42-летний неработающий, ранее судимый за кражу житель поселка Пено. Похищенное имущество было изъято и возвращено владелице. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области