Житель Твери переписывался в интернете с членом «ИГИЛ» и перечислял террористам деньги

2 февраля в Московском окружном военном суде рассматривалось уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности в виде финансирования терроризма».

Было установлено, что в июне 2014 года житель Твери на сайте «ВКонтакте» вступил в личную переписку с членом незаконного вооруженного формирования «Исламское государство Ирака и Леванта» (запрещенная в России террористическая организация). Собеседник также принимал участие в деятельности «ИГИЛ» на территории Сирийской Арабской Республики.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в результате общения с членом незаконного вооруженного формирования, являющимся приверженцем радикальных форм ислама, 23-летний подсудимый сочувственно стал относиться к участникам незаконных вооруженных формирований, ведущих боевые действия с целью установления исламского правления (шариата) на территории Сирии и Ирака путем создания «Всемирного исламского Халифата». Он, испытывая чувство искаженно трактуемого религиозного единства с ними, принял решение об оказании финансовой помощи участнику НВФ «ИГИЛ».

Впоследствии, парень, разделяя взгляды члена НВФ «ИГИЛ», перечислил деньги на банковскую карту, осознавая, что они будут использованы членом незаконного вооруженного формирования «Исламское государство Ирака и Леванта» в целях участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании.

В итоге суд назначил жителю Твери наказания в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 200 000 руб.