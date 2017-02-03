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Житель Твери переписывался в интернете с членом «ИГИЛ» и перечислял террористам деньги

03 Февраля 2017 09:43
Автор: TIA

2 февраля в Московском окружном военном суде рассматривалось уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности в виде финансирования терроризма».

Было установлено, что в июне 2014 года житель Твери на сайте «ВКонтакте» вступил в личную переписку с членом незаконного вооруженного формирования «Исламское государство Ирака и Леванта» (запрещенная в России террористическая организация). Собеседник также принимал участие в деятельности «ИГИЛ» на территории Сирийской Арабской Республики.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в результате общения с членом незаконного вооруженного формирования, являющимся приверженцем радикальных форм ислама, 23-летний подсудимый сочувственно стал относиться к участникам незаконных вооруженных формирований, ведущих боевые действия с целью установления исламского правления (шариата) на территории Сирии и Ирака путем создания «Всемирного исламского Халифата». Он, испытывая чувство искаженно трактуемого религиозного единства с ними, принял решение об оказании финансовой помощи участнику НВФ «ИГИЛ».

Впоследствии, парень, разделяя взгляды члена НВФ «ИГИЛ», перечислил деньги на банковскую карту, осознавая, что они будут использованы членом незаконного вооруженного формирования «Исламское государство Ирака и Леванта» в целях участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании.

В итоге суд назначил жителю Твери наказания в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 200 000 руб.

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Метки: ИГИЛ исламское государство запрещенная в России террористическая организация
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Комментарии (6)

  • gavr69 
    вот тебе бабушка и перевод-в тюрьму.борьба только начинается.
    03.02.2017 10:07
    1 | 4

  • Beqbmak 
    таких не в тюрьму надо а в сирию отправлять....
    03.02.2017 10:08
    0 | 4

    • Судья 
      как мясо!
      03.02.2017 10:31
      0 | 0

  • MikeH 
    А обокрал бы бюджет - получил бы условно! 
Во всяком случае, такое впечатление складывается после чтения новостей о вынесении приговоров расхитителям бюджетных средств.
    03.02.2017 10:19
    2 | 8

  • Partisan 
    Сколько перечислил-то? 100 рублей? Опять чижика съели?
    03.02.2017 10:36
    2 | 6

  • id1Ray 
    Если это тот случай что описывался ранее, то КАК эти доморощеные "ыкзперты" установили что он "испытывал чувство" когда перевел сраные 2к рублей сирийскому попрошайке "типа на лечение"?
С новопринятым "законотворчеством" скоро можно будет посадить любого на любой срок, т.к. "ыкзпеты" могут накалякать любое нужное заключение, никто квалификацию и заинтересованность их проверять не будет, все решают заинтересованные лица, неважно что их заинтересованность всего лишь в том, что кому-то нужна статистика по этой статье. 5 лет реального срока блин! А за повальное воровство из бюджета лишь поощрения выписывают. Как долго еще продержится эта страна с такими управителями?
    03.02.2017 12:57
    2 | 4
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