В Тверской области один водитель «Рено» сбил мужчину с ребенком, а другой не пропустил КАМАЗ с прицепом

2 февраля в Тверской области произошло 6 аварий с пострадавшими, 7 человек получили различные травмы.

В 7.30 в Твери на проспекте Чайковского водитель «КИА Спектра» на светофоре поворачивал налево и не пропустил «Тойоту Ленд Крузер», которая ехала прямо. В аварии пострадала 33-летняя пассажирка КИА, женщину госпитализировали.



В 10.15 в Твери на ул. Вагжанова, в районе дома №14, 30-летний трезвый водитель автомобиля «Деу Леганза» поворачивал налево и сбил 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Женщину госпитализировали.

В 12.40 на 19 км дороги «Лихославль- Калашниково» Лихославльского района, трезвый 40-летний водитель на автомобиле «Шевроле Ланос» превысил скорость, вылетел на встречку и врезался в авто «Фиат Альбия», под управлением 77-летнего водителя. В ДТП пострадала 30-летняя пассажирка авто «Фиат».

В 16.25 в Конаково Тверской области на ул. Энергетиков водитель «Рено Логан» сбил 62-летнего мужчину и 7-летнего мальчика, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.



В 17.55 на 37 км дороги «Тверь-Бежецк-Весьегонск» Рамешковского района 65-летний водитель автомобиля «Рено Симбол» ехал в сторону Твери, выезжая на главную дорогу (Тверь-Бежецк-Весьегонск) не пропустил КАМАЗ с прицепом. Водителя Рено госпитализировали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области