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Повреждение трубопровода на Смоленском переулке в Твери ликвидировали

03 Февраля 2017 08:11
Автор: TIA

В Твери в районе 4.15 утра 3 февраля «Тверская генерация» завершила работы по ликвидации повреждения магистрального трубопровода диаметром 500 мм на Смоленском переулке. Работы проведены в значительно более короткие сроки, чем нормативные для такого вида повреждений.

К 6:30 система была заполнена теплоносителем, после чего стало возможным подключения тепла непосредственно в домах. Планируется, что к 9:30 теплоснабжение и горячее водоснабжение жилого фонда в отдельных домах Московского и Центрального районов, которое было нарушено в связи с повреждением, будет в основном восстановлено.

Напомним, что повреждение на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм, приведшее к отключению тепла и горячей воды в ряде домов Центрального и Московского районов, было выявлено 2 февраля, около 14:00. На место были незамедлительно направлены ремонтные бригады ООО «Тверская генерация», сообщает Управление информации администрации города Твери

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Метки: твесркая генерация прорыв теплотрассы
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Комментарии (6)

  • Whois 
    08:30 Работы еще велись. Хотя новость о завершении уже висела.
Пришлось обходить яму с копошащимися работниками.

Думаю и сейчас еще копошатся.
    03.02.2017 09:35
    0 | 2

  • zxcvbnm 
    Как кардинально поменялось содержание новостей про ТГ. От разгромно-обвиняющего к похвально - бравурным.
    03.02.2017 09:36
    0 | 2

    • Whois 
      Но объективная реальность, данная нам в ощущениях осталась прежней
      03.02.2017 09:37
      0 | 1

  • future 
    А люки так и парят
    03.02.2017 09:49
    0 | 2

    • bae99 
      Парить долго будут пока не выпариться вода.
      03.02.2017 10:04
      0 | 2

      • Житель подземелья 
        ну не не выпарится, а не остынет, но таки да, пока температура оставшейся воды будет более-менее приличная - будут парить
        03.02.2017 10:21
        0 | 1
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