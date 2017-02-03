Повреждение трубопровода на Смоленском переулке в Твери ликвидировали

В Твери в районе 4.15 утра 3 февраля «Тверская генерация» завершила работы по ликвидации повреждения магистрального трубопровода диаметром 500 мм на Смоленском переулке. Работы проведены в значительно более короткие сроки, чем нормативные для такого вида повреждений.

К 6:30 система была заполнена теплоносителем, после чего стало возможным подключения тепла непосредственно в домах. Планируется, что к 9:30 теплоснабжение и горячее водоснабжение жилого фонда в отдельных домах Московского и Центрального районов, которое было нарушено в связи с повреждением, будет в основном восстановлено.

Напомним, что повреждение на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм, приведшее к отключению тепла и горячей воды в ряде домов Центрального и Московского районов, было выявлено 2 февраля, около 14:00. На место были незамедлительно направлены ремонтные бригады ООО «Тверская генерация», сообщает Управление информации администрации города Твери