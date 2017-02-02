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В Твери продолжают ремонт теплотрассы на Смоленском переулке

02 Февраля 2017 21:23
Автор: TIA

Вечером 2 февраля глава администрации Твери Алексей Огоньков непосредственно на объекте провёл совещание с руководством ООО «Тверская генерация».

В настоящее время на месте повреждения развёрнут мобильный пункт для координации и контроля за проведением ремонта. По предварительным оценкам, работы займут всю ночь.
Кроме того, в департаменте ЖКХ администрации города прошла рабочая встреча, в которой приняли участие представители районных администраций и управляющих компаний, в чьём ведении находятся отключённые дома. Руководители УК отчитались о проведенной работе по информированию жителей, а также об организации постоянного дежурства сотрудников, готовых по первому сигналу приступить к пуску внутридомовых сетей.

Напомним, что повреждение на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм, приведшее к отключению тепла и горячей воды в ряде домов Центрального и Московского районов, было выявлено днём 2 февраля. На место были незамедлительно направлены ремонтные бригады ООО «Тверская генерация».

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Метки: порыв на теплотрассе смоленский переулок тверская генерация нет тепла отключение отопления авария на теплосетях происшествие в твери
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Комментарии (2)

  • bae99 
    Ну и кто из них пи..лукавит? :
Читатель:
"Уже 4-й день в "Сквере памяти чернобыльцам" напротив "Рюмки" из канализационного колодца валит пар, видимо, произошел прорыв. Живем в соседнем доме, без горячей воды оставаться надолго не хотелось, позвонили на горячую линию "Тверской генерации", добросовестно сообщили. Оператор заверила, что работники обязательно приедут и проверят. Никто, увы, не приехал!
 
Уже сегодня 2 февраля, а из колодцев в сквере и вокруг него - огромные столбы горячего пара, снова звонили в "Генерацию" - реакции до их пор никакой".

Читатель*

P.S. Письмо пришло на почту ТИА.

Или не читатель:

"Напомним, что повреждение на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм, приведшее к отключению тепла и горячей воды в ряде домов Центрального и Московского районов, было выявлено днём 2 февраля. На место были незамедлительно направлены ремонтные бригады ООО «Тверская генерация"
    02.02.2017 22:40
    0 | 3

  • natgubova 
    Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
    03.02.2017 02:51
    0 | 0
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