В Твери продолжают ремонт теплотрассы на Смоленском переулке

Вечером 2 февраля глава администрации Твери Алексей Огоньков непосредственно на объекте провёл совещание с руководством ООО «Тверская генерация».

В настоящее время на месте повреждения развёрнут мобильный пункт для координации и контроля за проведением ремонта. По предварительным оценкам, работы займут всю ночь.

Кроме того, в департаменте ЖКХ администрации города прошла рабочая встреча, в которой приняли участие представители районных администраций и управляющих компаний, в чьём ведении находятся отключённые дома. Руководители УК отчитались о проведенной работе по информированию жителей, а также об организации постоянного дежурства сотрудников, готовых по первому сигналу приступить к пуску внутридомовых сетей.

Напомним, что повреждение на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм, приведшее к отключению тепла и горячей воды в ряде домов Центрального и Московского районов, было выявлено днём 2 февраля. На место были незамедлительно направлены ремонтные бригады ООО «Тверская генерация».