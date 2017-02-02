Во Ржеве пройдёт конкурс на самую длинную косу

Конкурс «Длинная коса – ржевская краса» проводит администрация города. К участию допускаются жительницы города Ржева и Ржевского района всех возрастов. Сначала 12 февраля пройдёт отборочный этап. Но до этого участницам необходимо оформить заявку.

Жюри будет измерять длину косы в заплетенном виде (из трех прядей) от нижней линии роста волос. Номинаций будет четыре:

«Самая длинная коса в возрастной группе 0 – 7 лет»

«Самая длинная коса в возрастной группе 8 – 12 лет»

«Самая длинная коса в возрастной группе 13 – 20 лет»

«Самая длинная коса в возрастной группе 20 лет и старше…».

Награждение победительниц конкурса дипломами и памятными подарками состоится 26 февраля в 12.00 на городском празднике «Широкая Масленица» на Советской площади.