Следователи вновь проверяют "Тверскую генерацию"

2 февраля произошло повреждение магистрального трубопровода на Смоленском переулке в Твери. Ответственными за содержание и ремонт сетей выступает ООО "Тверская генерация”. На период ремонта в ряде домов Центрального и Московского районов города отключили теплоснабжение и горячую воду.
По данному факту Московский межрайонный следственный отдел Твери проводит доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Тверской области.
|2017-01-27 18:25
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Комментарии (2)
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natgubova
03.02.2017 02:52
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