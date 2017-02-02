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Следователи вновь проверяют "Тверскую генерацию"

02 Февраля 2017 20:11
Автор: TIA

2 февраля про­изошло повреждение ма­гистрального трубопро­вода на Смоленском пе­реулке в Твери. ­Ответственными за содержание и ремонт сетей выступает ООО "Тверская ген­ерация”. На период ремонта в ряде домов Ц­ентрального и Московс­кого районов города от­ключили теплоснабжени­е и горячую воду.

По данному факту Моск­овский межр­айонный с­ледственный ­отдел Твери проводит досле­дственную пров­ерку, по итогам которой буд­ет ­принято процессуа­льно­е решение, сообщает СУ СК РФ по Тверской области.

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Метки: су ск по тверской области доследственная проверка тверская генерация авария на теплосетях
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Комментарии (2)

  • Dobry кrtek 
    Горелов сидит в каталажке
Во всём виноват он подлец!
А трубы всё так же дырявы
Иль власти приходит пиз... конец?
Зачем посадили беднягу?
Ведь лучше не стало вовсЕ
Ответа на это не будет
Согреет нас рейтинг...к весне!
    02.02.2017 20:45
    0 | 2

  • natgubova 
    Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
    03.02.2017 02:52
    0 | 0
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