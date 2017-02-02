Следователи вновь проверяют "Тверскую генерацию"

2 февраля про­изошло повреждение ма­гистрального трубопро­вода на Смоленском пе­реулке в Твери. ­Ответственными за содержание и ремонт сетей выступает ООО "Тверская ген­ерация”. На период ремонта в ряде домов Ц­ентрального и Московс­кого районов города от­ключили теплоснабжени­е и горячую воду.

По данному факту Моск­овский межр­айонный с­ледственный ­отдел Твери проводит досле­дственную пров­ерку, по итогам которой буд­ет ­принято процессуа­льно­е решение, сообщает СУ СК РФ по Тверской области.