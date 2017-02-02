Ржевские огнеборцы на Советской площади залили горку

Во Ржеве, на Советской площади пожарные совместно с администрацией города из брандспойтов залили водой снежную горку. Уже сейчас здесь можно наблюдать целые семьи с детьми. И взрослые, и дети, смеясь, катаются на санках, ледянках, тюбингах, веселятся, проводят время на свежем воздухе.

По словам начальника пожарно-спасательной части ПСЧ-62 Юрия Тетерина, это уже не первое мероприятие, проводимое пожарными для города Ржева. Личный состав периодически принимает участие в субботниках по расчистке территорий социально значимых объектов, школ, детсадов, дома интерната, а также постоянно оказывает помощь ветеранам.