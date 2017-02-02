tvernews.ru
03 февраля Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Жители Твери и области всю неделю вечерами смогут наблюдать за МКС

02 Февраля 2017 18:56
Автор: TIA

Фоторепортаж

Как сообщает Роскосмос, начиная со 2 февраля и в течение недели, в вечернее время суток траектория Международной космической станции будет проходить над большей частью территории России, а это значит, что МКС можно не только увидеть невооружённым глазом, но даже и сфотографировать ее. МКС движется в направлении с запада на восток.

Роскосмос даже опубликовал графики пролета станции над несколькими крупными городами. Если вы не нашли там свой город, то перейдите на сайт vk.cc/3YvsnX, выберите свое местоположение (панель в правом верхнем углу), а затем на главной странице укажите «Cпутники-МКС».

График полёта над Москвой

МКС обычно совершает по 15 оборотов вокруг Земли в день, однако траектория ее движения редко пролегает так, чтобы ее удобно было наблюдать с территории России. Однако сегодня ночью наступает как раз такой удачный период.

Выглядеть полёт станции в небе будет как передвижение яркой крупной «звездочки».
 
Правда до 6 февраля синоптики обещают облачность и снег, но в понедельник, возможно, небо будет ясным, и она к нам прилетит.
Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: мкс полёт мкс роскосмос траектория полёта мкс международная космическая станция
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • ДеД 
    Это если невооружённым глазом! А если взять в руки... кхе, то можно увидеть две станции... три станции
    02.02.2017 22:30
    0 | 0

    • peshehod 
      А если ещё принять на грудь... кхе...кхе... то Вселенная ваще заиграет такими красками...))
      03.02.2017 00:46
      0 | 1

      • natgubova 
        Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
        03.02.2017 02:52
        0 | 0

    • serezhafedorov2018 
      Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
      03.02.2017 02:00
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Встреча учеников с ветераном Великой Отечественной Войны

2017-01-27 18:25
99

Узнай, какое животное подходит именно тебе. Суперпростой тест

2017-02-02 10:41
85

В Твери живодёры связали собаку и перерезали ей горло

2017-02-01 17:58
65

В Твери с девятого этажа сорвался лифт с молодой женщиной внутри

2017-01-27 17:41
64

Один дворник в бордовой форме со снегоуборщиком заменяет четверых в Твери

2017-02-01 11:30
58

О «синей болезни», клиентах и ценах на татуировки в интервью с тату-мастером Ильей Мусиенко

2017-01-30 11:19
56

К вопросу о сроках проведения МРТ

2017-02-02 10:57
45

ООО "ТверьЛифт" о происшествии в "Южном": лифт не срывался, это было обычное "застревание"

2017-01-30 12:20
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100