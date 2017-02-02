Жители Твери и области всю неделю вечерами смогут наблюдать за МКС

Как сообщает Роскосмос, начиная со 2 февраля и в течение недели, в вечернее время суток траектория Международной космической станции будет проходить над большей частью территории России, а это значит, что МКС можно не только увидеть невооружённым глазом, но даже и сфотографировать ее. МКС движется в направлении с запада на восток.
Роскосмос даже опубликовал графики пролета станции над несколькими крупными городами. Если вы не нашли там свой город, то перейдите на сайт vk.cc/3YvsnX, выберите свое местоположение (панель в правом верхнем углу), а затем на главной странице укажите «Cпутники-МКС».
График полёта над Москвой
МКС обычно совершает по 15 оборотов вокруг Земли в день, однако траектория ее движения редко пролегает так, чтобы ее удобно было наблюдать с территории России. Однако сегодня ночью наступает как раз такой удачный период.
Выглядеть полёт станции в небе будет как передвижение яркой крупной «звездочки».
Правда до 6 февраля синоптики обещают облачность и снег, но в понедельник, возможно, небо будет ясным, и она к нам прилетит.
Комментарии (4)
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ДеД
02.02.2017 22:30
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peshehod
03.02.2017 00:46
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natgubova
03.02.2017 02:52
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serezhafedorov2018
03.02.2017 02:00
0
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