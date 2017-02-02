Жители Твери и области всю неделю вечерами смогут наблюдать за МКС

Как сообщает Роскосмос, начиная со 2 февраля и в течение недели, в вечернее время суток траектория Международной космической станции будет проходить над большей частью территории России, а это значит, что МКС можно не только увидеть невооружённым глазом, но даже и сфотографировать ее. МКС движется в направлении с запада на восток.

Роскосмос даже опубликовал графики пролета станции над несколькими крупными городами. Если вы не нашли там свой город, то перейдите на сайт vk.cc/3YvsnX, выберите свое местоположение (панель в правом верхнем углу), а затем на главной странице укажите «Cпутники-МКС».

График полёта над Москвой