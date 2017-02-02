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В Тверской области медицинские лаборатории будут перенимать опыт у Каринэ Конюховой

02 Февраля 2017 18:35
Автор: TIA

2 февраля в Правительстве Тверской области прошло совещание, посвященное развитию лабораторной службы в регионе и совершенствованию качества услуг для населения. Главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева Каринэ Конюхова рассказала об опыте организации на базе учреждения централизованной исследовательской лаборатории.

С 2013 года при Центре начала работать лаборатория, к которой прикреплены восемь городских медицинских учреждений. Закуплено новейшее электронное оборудование, создана электронная система регистрации и учета, организована логистика, закупка необходимых материалов. В течение года здесь проводится порядка 700 тыс. исследований. Работа налажена таким образом, что результаты анализов готовы уже на следующий день.

Губернатор Игорь Руденя, выслушав доклад, сказал, что этот опыт должен быть учтен для развития лабораторной службы в Тверской области. Задача перед Минздравом – сделать исследования качественными и доступными, ликвидировать очереди, сократить время ожидания результатов.
    
Также на совещании шла речь о создании единой медицинской информационной системы. Это позволит перевести документооборот в электронный вид, отслеживать анализы каждого пациента, получать оперативные данные от поликлиник.  
В Тверской области ежегодно проводится порядка 25-28 млн лабораторных исследований.

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Метки: каринэ конюхова медицинские анализы лаборатории медлаборатории
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Комментарии (7)

  • Dobry кrtek 
    Только нет ни слова о том, что такая система выгодна,прежде всего, самой Конюховой, а не тем ЛПУ, которые просто вынуждены направлять анализы в аваевскую лечебницу и ей же ( не самой Конюховой, естественно, она ведь с этого не имеет ничего ) платить немалые средства из своего скудного бюджета). Всё диагностическое оборудование было закуплено не на личные средства Конюховой, а на средства бюджета. При этом никто не мешал закупить такое же оборудование в те ЛПУ, которые вынуждены теперь работать с аваевской больничкой, ибо хрен им кто чего дал. И кому, интересно, была выгодна такая схема...Прям теряюся в догадках)
    02.02.2017 20:03
    0 | 10

    • serezhafedorov2018 
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      03.02.2017 02:00
      0 | 0

      • natgubova 
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        03.02.2017 02:52
        0 | 0

  • pereima 
    Когда приходится идти в поликлинику, в платной лаборатории (благо их теперь на каждом углу) предварительно делаю общий анализ мочи, крови и биохимию.  Чтоб не терять время. Участковый терапевт посмотрела анализы, но потом попросила повторить общий анализ крови в лаборатории поликлиники. На мой удивленный взгляд  устало сказала - понимаете, мы хотя бы знаем, в какую сторону наши могут ошибаться...
    02.02.2017 21:38
    0 | 2

    • Dobry кrtek 
      А в платных раболаториях ошибаться не могут по умолчанию?) Так же, как не могут ошибаться  в платных клиниках, вероятно.) Те, кто страдает, а иногда и умирает после вмешательств в платных клиниках с платными же анализами думают иначе, я уверен.
      02.02.2017 21:49
      0 | 2

      • pereima 
        Наверное, я неоднозначно сформулировал. Собственно, врач это и имела ввиду.
        02.02.2017 22:38
        0 | 1

  • angst_de 
    У г-жи Конюховой всё отлажено. Маммография проводится бесплатно при наличии паспорта и страхового полиса, по предварительной записи, - так убеждает сайт её заведения. На деле, 2 февраля запись возможна только где-то на март, при этом женщине надо точно рассчитать соответствующие дни. А за 700 рэ - можно в любой день сделать там же ту же маммографию. Равнение на г-жу Конюхову!
    02.02.2017 22:38
    0 | 0
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