В Тверской области медицинские лаборатории будут перенимать опыт у Каринэ Конюховой

2 февраля в Правительстве Тверской области прошло совещание, посвященное развитию лабораторной службы в регионе и совершенствованию качества услуг для населения. Главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева Каринэ Конюхова рассказала об опыте организации на базе учреждения централизованной исследовательской лаборатории.

С 2013 года при Центре начала работать лаборатория, к которой прикреплены восемь городских медицинских учреждений. Закуплено новейшее электронное оборудование, создана электронная система регистрации и учета, организована логистика, закупка необходимых материалов. В течение года здесь проводится порядка 700 тыс. исследований. Работа налажена таким образом, что результаты анализов готовы уже на следующий день.

Губернатор Игорь Руденя, выслушав доклад, сказал, что этот опыт должен быть учтен для развития лабораторной службы в Тверской области. Задача перед Минздравом – сделать исследования качественными и доступными, ликвидировать очереди, сократить время ожидания результатов.



Также на совещании шла речь о создании единой медицинской информационной системы. Это позволит перевести документооборот в электронный вид, отслеживать анализы каждого пациента, получать оперативные данные от поликлиник.

В Тверской области ежегодно проводится порядка 25-28 млн лабораторных исследований.