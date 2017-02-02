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Больше половины сотрудников тверских компаний, регулярно задерживается на работе

02 Февраля 2017 17:19
Автор: TIA

Лишь единицы придерживаются принятого графика труда, выяснили аналитики службы исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

По данным исследования, несколько раз в неделю остаются на работе больше положенного времени 63% тверичан. Ещё 18% задерживаются примерно раз в неделю. Кроме того, 5% перерабатывают ежедневно и только 3% никогда не жертвуют личным временем дополнительно. Абсолютно все опрошенные сотрудники тверских компаний задерживаются на работе хотя бы раз в месяц.

«Чем выше позиция в компании у сотрудника, тем скорее он будет задерживаться на работе каждый день или хотя бы несколько раз в неделю. И наоборот, начинающие специалисты чаще всего указывали, что им никогда не приходится трудиться дольше положенного», — прокомментировала менеджер по маркетингу и PR HeadHunter в Твери Марина Кирейко.

По данным опроса, большинство офисных сотрудников указали, что задерживаются на работе в среднем на 1-2 часа, среди них 68% представители банков и госсектора. На 3 и более часа задерживаются представители рабочих профессий и добывающей сферы (23% и 19%).

Основными причинами, по которым сотрудники российских компаний обычно остаются на работе дольше положенного, названы ситуации, когда нужно выполнить срочную работу, или когда того требует начальство (оба варианта выбрали по 46% респондентов). 27% тверичан указали, что в пустом офисе лучше работается, еще 22% трудятся «до последнего клиента», а 17% не хотят покидать «любимую работу» либо просто «не могут остановиться».

Опрос проводился среди 6774 сотрудников компаний.

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Метки: сотрудники задерживаются на работе почему люди перерабатывают
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Комментарии (8)

  • pessimist 
    И что?
    02.02.2017 17:43
    0 | 6

    • ckfdf_nhele 
      Дебилы, вот что.
      02.02.2017 18:24
      2 | 3

      • natgubova 
        Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
        03.02.2017 02:52
        0 | 0

    • serezhafedorov2018 
      Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
      03.02.2017 02:00
      0 | 0

  • Partisan 
    Госслужащие перерабатывают? Да в ГубЧК свет вообще не должен гаснуть! )))
    02.02.2017 19:23
    0 | 5

  • Vitalius 
    При перестройке песня была со словами "встал из гроба призрак капитализма",
сейчас это уже не призрак, а жирный зомби.
    02.02.2017 19:25
    0 | 2

  • Ms. 
    Главное как в том анекдоте помнить: "лучше всех в колхозе работала лошадь. Но, тем не менее, председателем она так и не стала…"
    02.02.2017 19:52
    1 | 9

    • MikeH 
      Плюсанул
      02.02.2017 21:10
      0 | 1
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