Больше половины сотрудников тверских компаний, регулярно задерживается на работе

Лишь единицы придерживаются принятого графика труда, выяснили аналитики службы исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

По данным исследования, несколько раз в неделю остаются на работе больше положенного времени 63% тверичан. Ещё 18% задерживаются примерно раз в неделю. Кроме того, 5% перерабатывают ежедневно и только 3% никогда не жертвуют личным временем дополнительно. Абсолютно все опрошенные сотрудники тверских компаний задерживаются на работе хотя бы раз в месяц.

«Чем выше позиция в компании у сотрудника, тем скорее он будет задерживаться на работе каждый день или хотя бы несколько раз в неделю. И наоборот, начинающие специалисты чаще всего указывали, что им никогда не приходится трудиться дольше положенного», — прокомментировала менеджер по маркетингу и PR HeadHunter в Твери Марина Кирейко.

По данным опроса, большинство офисных сотрудников указали, что задерживаются на работе в среднем на 1-2 часа, среди них 68% представители банков и госсектора. На 3 и более часа задерживаются представители рабочих профессий и добывающей сферы (23% и 19%).

Основными причинами, по которым сотрудники российских компаний обычно остаются на работе дольше положенного, названы ситуации, когда нужно выполнить срочную работу, или когда того требует начальство (оба варианта выбрали по 46% респондентов). 27% тверичан указали, что в пустом офисе лучше работается, еще 22% трудятся «до последнего клиента», а 17% не хотят покидать «любимую работу» либо просто «не могут остановиться».

Опрос проводился среди 6774 сотрудников компаний.