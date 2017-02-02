«Народный рейтинг УК» Твери – лучшие и худшие

В ноябре минувшего года администрация города Твери совместно с ТИА запустила проект «Народный рейтинг УК». Каждый читатель мог в комментариях оценить работу своей управляющей компании. За два с небольшим месяца информации накопилось достаточно для подведения первых итогов.

Горожанам предлагалось оценить деятельность своей управляющей компании по пятибалльной шкале. Однако большинство комментариев содержали не оценки, а конкретные отзывы – положительные и отрицательные. Таким образом, составить «турнирную таблицу» УК не представлялось возможным. Вместе с тем, вполне прослеживается общая тональность оценок отдельных организаций.

Так, наибольшего числа позитивных отзывов удостоились компании «Дилос», «Энергия», «РЭП-17», а также ГУК Центрального и Московского районов города. Противоречивые оценки вызывает деятельность организаций «ЖЭУ Мамулино», «Дома в порядке», «Орша», «Контакт Универсал» и ряда других. Наибольшее количество негативных отзывов заслужили ООО ГУК «Тверь» и ООО «УК Эконом».

Все полученные отзывы – как с оценками, так и с конкретными жалобами на те или иные действия УК – будут переданы в департамент ЖКХ администрации города и администрации районов для анализа и принятия мер.