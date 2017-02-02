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«Народный рейтинг УК» Твери – лучшие и худшие

02 Февраля 2017 17:12
Автор: TIA

В ноябре минувшего года администрация города Твери совместно с ТИА запустила проект «Народный рейтинг УК». Каждый читатель мог в комментариях оценить работу своей управляющей компании. За два с небольшим месяца информации накопилось достаточно для подведения первых итогов.

Горожанам предлагалось оценить деятельность своей управляющей компании по пятибалльной шкале. Однако большинство комментариев содержали не оценки, а конкретные отзывы – положительные и отрицательные. Таким образом, составить «турнирную таблицу» УК не представлялось возможным. Вместе с тем, вполне прослеживается общая тональность оценок отдельных организаций.

Так, наибольшего числа позитивных отзывов удостоились компании «Дилос», «Энергия», «РЭП-17», а также ГУК Центрального и Московского районов города. Противоречивые оценки вызывает деятельность организаций «ЖЭУ Мамулино», «Дома в порядке», «Орша», «Контакт Универсал» и ряда других. Наибольшее количество негативных отзывов заслужили ООО ГУК «Тверь» и ООО «УК Эконом».

Все полученные отзывы – как с оценками, так и с конкретными жалобами на те или иные действия УК – будут переданы в департамент ЖКХ администрации города и администрации районов для анализа и принятия мер.

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Метки: «Народный рейтинг УК» тверь админстрация твери
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Комментарии (1)

  • pereima 
    Моя не отмечена, наверное, в серединке... С прошлого тысячелетия изменилась только одна буква в названии - вместо ЖЭК стала ЖЭУ. Не наглеют. Убирают. Всегда два - три мусорных контейнера на площадке пустые. Тротуары почищенные. Почтовые ящики вот поменяли. Примыкающие по периметру дома газоны и посадки огородили. Забежал тут по бестолковости в их обед - посетовали, но не выгнали. Стабильность...
    02.02.2017 21:45
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