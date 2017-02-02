В Тверскую область вновь идут морозы

С 3 февраля на территории Тверской области ожидается понижение температуры ночью -13..-18 градусов местами до - 23, об этом сообщает Тверской центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. В пятницу, субботу и воскресенье на этой неделе обещают снегопад, а в ночь с 5 на 6 февраля до 20 градусов мороза.
С понедельника 6 февраля осадки прекратятся, будет переменная облачность и морозно, днем - 14..-16, ночью - 20
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Zorkiy
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02.02.2017 23:08
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