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В Тверскую область вновь идут морозы

В Тверскую область вновь идут морозы - ТИА
02 Февраля 2017 16:12
Автор: TIA

С 3 февраля на территории Тверской области ожидается понижение температуры ночью -13..-18 градусов местами до - 23, об этом сообщает Тверской центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. В пятницу, субботу и воскресенье на этой неделе обещают снегопад, а в ночь с 5 на 6 февраля до 20 градусов мороза.

С понедельника 6 февраля осадки прекратятся, будет переменная облачность и морозно, днем - 14..-16, ночью - 20

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Метки: морозы прогноз погоды Твесркая обалсть
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Комментарии (8)

  • Фартовый 
    разве это морозы? давай полтинник, как в Верхоянске) заморозим быдланов)
    02.02.2017 16:42
    6 | 2

    • serezhafedorov2018 
      Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
      03.02.2017 02:00
      0 | 0

      • natgubova 
        Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
        03.02.2017 02:52
        0 | 0

  • AlbatroS 
    Смотришь прогноз погоды на неделю +2,0,-3 и т.д. А потом бах и новость -20, ненавижу это гисметио, прогнозируют от балды. Опять машину прогревать полчаса(
    02.02.2017 16:53
    1 | 5

    • Судья 
      они угадать прогноз не могут за вчерашний день!!!)))
      02.02.2017 17:39
      0 | 3

  • buch 
    Главное, Тверскую генерацию предупредить, чтобы успели отопление и горячую воду отключить. )))
    02.02.2017 17:56
    1 | 4

  • Ms. 
    Не в том климате меня родили... ох не в том...
    02.02.2017 19:43
    1 | 1

  • Zorkiy 
    The Day After Tomorrow...
    Прикрепленные изображения:
    02.02.2017 23:08
    0 | 0
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