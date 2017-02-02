«Тверь Водоканал» заменил оборудование на насосных станциях

Сотрудники ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») завершили реализацию программы по замене насосного оборудования на повысительных водопроводных насосных станциях, запланированную на 2016 год. В результате этой работы на 15-ти станциях было обновлено оборудование, обеспечивающее подъем воды на верхние этажи многоквартирных домов. На эти цели израсходовано около 1 млн рублей.
- Мы обновили обвязку насосов - старые металлические трубы заменили на современные полипропиленовые с гарантированным сроком службы не менее 50 лет. Кроме того, на водопроводных и насосных станциях установили новую запорную арматуру. Там, где это было необходимо, заменили насосные агрегаты, - отметил начальник водопроводного цеха ООО «Тверь Водоканал» Константин Смирнов.
Новое насосное оборудование гарантирует достаточное для всех жителей давление в любое время суток. Современный частотный преобразователь обеспечивает оптимальный режим работы агрегата, снижая потребление электроэнергии и повышая срок его службы, что в целом, увеличивает надежность работы самой станций.
Работы по модернизации насосных станций будут продолжены. В производственной программе 2017 года запланированы масштабные мероприятия по капитальному ремонту оборудования насосных станций всех видов. На эти цели планируется направить 1,3 млн рублей.
Комментарии (6)
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babayka69
02.02.2017 22:02
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