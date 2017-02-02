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«Тверь Водоканал» заменил оборудование на насосных станциях

«Тверь Водоканал» заменил оборудование на насосных станциях - ТИА
02 Февраля 2017 15:33
Автор: TIA

Фоторепортаж

Сотрудники ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») завершили реализацию программы по  замене  насосного оборудования на повысительных водопроводных насосных станциях, запланированную на 2016 год. В результате этой работы на 15-ти станциях было обновлено оборудование, обеспечивающее подъем воды на верхние этажи многоквартирных домов. На эти цели израсходовано около 1 млн рублей.

- Мы обновили обвязку насосов - старые металлические трубы заменили на современные полипропиленовые с гарантированным сроком службы не менее 50 лет. Кроме того,  на водопроводных и насосных станциях установили новую запорную  арматуру. Там, где это было необходимо, заменили насосные агрегаты, - отметил начальник водопроводного цеха ООО «Тверь Водоканал» Константин Смирнов.

Новое насосное оборудование гарантирует  достаточное для всех жителей давление в любое время суток. Современный частотный преобразователь обеспечивает оптимальный режим работы агрегата, снижая потребление электроэнергии и повышая срок его службы, что в целом, увеличивает  надежность работы самой станций.

Работы по модернизации насосных станций будут продолжены. В производственной программе 2017 года запланированы масштабные мероприятия по капитальному ремонту оборудования насосных станций всех видов. На эти цели планируется направить 1,3 млн рублей.

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Метки: ооо «тверь водоканал» замена оборудования на насосных станциях в Твери
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Комментарии (6)

  • bublik 
    ну теперь держитесь УК. с повышением давления, гнилые трубы в домах, будут превращаться в гейзеры.
    02.02.2017 15:48
    0 | 4

    • Житель подземелья 
      не факт. там несколько более замороченная тема, особенно с частотной обвязкой. внедряют ее уже лет 10, как на скважинах, так и именно на повысительных станциях. местами дает довольно неплохие результаты, особенно если смотреть графики загрузки работы насосов.
      02.02.2017 16:09
      0 | 3

      • natgubova 
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        03.02.2017 02:52
        0 | 0

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      03.02.2017 02:00
      0 | 0

  • vepr76 
    А мы на работе сегодня заменили лампочки, смеситель и смонтировали сушилку в сортире!
    02.02.2017 16:35
    0 | 4

  • babayka69 
    Заменили на новые?? Второй день ржавчина течет
    02.02.2017 22:02
    0 | 0
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