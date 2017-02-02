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В Тверской области определился обязательный общедоступный телеканал

02 Февраля 2017 14:41
Автор: TIA

Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию выбрала обязательные общедоступные телеканалы в регионах Центрального федерального округа. 1 февраля в Роскомнадзоре под председательством руководителя службы Александра Жарова состоялось первое заседание Федеральной конкурсной комиссии по выбору обязательных общедоступных телеканалов субъектов Российской Федерации.

По итогам заседания выбраны региональные телеканалы для субъектов Центрального федерального округа. В Тверской области им стал "Тверской проспект - Регион".

Поправки в федеральные законы «О СМИ» и «О связи», вступившие в силу в июле 2016 года, обязывают операторов кабельного телевидения размещать обязательный общедоступный региональный телеканал на так называемой «21-й кнопке». Региональный общедоступный канал избирается в каждом регионе России из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% телепрограмм национального производства и транслируется на территории проживания не менее 50% населения субъекта РФ.

 

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Метки: роскомнадзор обязательный общедоступный телеканал
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Комментарии (12)

  • Szpilki 
    Сильнее всех лизали?
    02.02.2017 16:09
    1 | 5

    • serezhafedorov2018 
      Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
      03.02.2017 02:00
      0 | 0

      • natgubova 
        Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
        03.02.2017 02:53
        0 | 0

  • peshehod 
    А у меня ТНТ не ловит. Как теперь жить?
    02.02.2017 16:11
    0 | 4

    • NoName 
      во втором мультиплексе идет. не мучайтесь с аналоговым телевидением, переходите на цифру )
      02.02.2017 17:09
      0 | 3

      • BARBAwin 
        "Тверской проспект - Регион" на 2-м мультиплексе - это слишком круто.
Не ври! 
Ему и 21-м месте большая честь
        02.02.2017 19:11
        1 | 2

        • NoName 
          ей богу не вру. peshehod про ТНТ говорил. Вы в чужой диалог вклинились неудачно ).
          02.02.2017 19:24
          0 | 0

  • Фартовый 
    теперь главное нормальных ведущих набрать, а не тех чучел что сейчас...
    02.02.2017 16:15
    1 | 6

    • Bonch 
         Вы  готовы?  ;-))
      02.02.2017 18:58
      0 | 1

      • abeltv 
        Не вопрос, Дмитрий, готов. Есть опыт.
Но к сожалению наши СМИ подвержены цензуре.
В городе Твери и Тверской области есть много злободневных тем, на которые хотелось бы поговорить с властью - но никто из руководства областью и города в СМИ, кроме случаев откровенного пиара, особенно перед выборами, и не появляется.....
        02.02.2017 20:37
        0 | 3

  • RSERG 
    Тверской проспект это по моему ТВ6 , это там где дудом 2 кажут?
    02.02.2017 16:53
    1 | 1

    • abeltv 
      ТВ6 нет уже лет 15, да посмотрел точно в 2002 году "канул в лета"....
НТС "Тверской проспект" транслирует ТНТ, а также свой одноимённый канал в местных сетях, принадлежит известному в городе г-ну Ялышеву....
      02.02.2017 20:40
      0 | 2
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