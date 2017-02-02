В Тверской области определился обязательный общедоступный телеканал

Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию выбрала обязательные общедоступные телеканалы в регионах Центрального федерального округа. 1 февраля в Роскомнадзоре под председательством руководителя службы Александра Жарова состоялось первое заседание Федеральной конкурсной комиссии по выбору обязательных общедоступных телеканалов субъектов Российской Федерации.

По итогам заседания выбраны региональные телеканалы для субъектов Центрального федерального округа. В Тверской области им стал "Тверской проспект - Регион".

Поправки в федеральные законы «О СМИ» и «О связи», вступившие в силу в июле 2016 года, обязывают операторов кабельного телевидения размещать обязательный общедоступный региональный телеканал на так называемой «21-й кнопке». Региональный общедоступный канал избирается в каждом регионе России из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% телепрограмм национального производства и транслируется на территории проживания не менее 50% населения субъекта РФ.