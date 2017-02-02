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Прокуратура доказала, что калязинский пенсионер - тот, за кого себя выдаёт

02 Февраля 2017 13:12
Автор: TIA

В прокуратуру Калязинского района обратился 75-летний пенсионер с просьбой восстановить справедливость. 

Проверка установила, что пенсионеру могут прекратить выплачивать пенсию, потому что его фамилия в паспорте и трудовой книжке не совпадают. В его трудовой, выданной в 1960 году, на основании которой назначена пенсия, допущена ошибка.

Прокурор района в интересах пенсионера обратился в суд с заявлением об установлении факта принадлежности ему трудовой книжки. Калязинский районный суд Тверской области признал требования прокурора обоснованными и подлежащими удовлетворени, как сообщает пресс-служба прокуратуры. Пенсионер без пенсии не останется.

 

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Метки: прокуратура тверской области пенсионеры тверской области трудовая книжка ошибки в документах
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Комментарии (8)

  • Jailbreak 
    В егог трудовой допущена ошибка, считают редакторы ТИА
    02.02.2017 13:36
    0 | 6

    • horton 
      Вам бы лишь бы позубоскалить...)
      02.02.2017 13:52
      0 | 4

      • BARBAdos 
        действительно, Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
        02.02.2017 14:18
        0 | 0

        • BARBAwin 
          Сам то пробовал нажимать Ctrl+Enter?
          02.02.2017 15:24
          0 | 1

    • Ms. 
      Сотруднику ТИА не будет начислена заработная плата до момента установления значения искомого слова. Лол.
      02.02.2017 19:54
      1 | 1

    • serezhafedorov2018 
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      03.02.2017 02:01
      0 | 0

  • bublik 
    без бумажки- ты букашка.
    02.02.2017 14:06
    0 | 1

  • aleks 
    Пенсионер уже, как минимум, 15 лет на пенсии. Ошибку только обнаружили?
    02.02.2017 14:27
    0 | 4
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