Прокуратура доказала, что калязинский пенсионер - тот, за кого себя выдаёт

В прокуратуру Калязинского района обратился 75-летний пенсионер с просьбой восстановить справедливость.

Проверка установила, что пенсионеру могут прекратить выплачивать пенсию, потому что его фамилия в паспорте и трудовой книжке не совпадают. В его трудовой, выданной в 1960 году, на основании которой назначена пенсия, допущена ошибка.

Прокурор района в интересах пенсионера обратился в суд с заявлением об установлении факта принадлежности ему трудовой книжки. Калязинский районный суд Тверской области признал требования прокурора обоснованными и подлежащими удовлетворени, как сообщает пресс-служба прокуратуры. Пенсионер без пенсии не останется.