Лжесоцработница, обокравшая пенсионера в Бежецке, похитила крупную сумму и у 88-летней жительницы Конаковского района

В полицию обратилась 88-летняя жительница Конаковского района. Пенсионерка рассказала, что днем к ней в квартиру пришла неизвестная женщина и под видом соцработника предложила купить мёд по низкой цене.
Воспользовавшись тем, что она отлучилась из комнаты, злоумышленница похитила денежные сбережения в сумме 34 000 рублей и сберегательную книжку, после чего покинула квартиру.
Было установлено, что кражу совершила неработающая ранее судимая жительница Конаковского района, 1967 года рождения.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленница созналась в содеянном, похищенными деньгами она успела распорядиться по своему усмотрению.
Напомним, ранее эта женщина украла деньги у пенсионера из Бежецка. Добычей мошенницы тогда стали 90 тысяч рублей.
Полиция напоминает: если вы или ваши близкие пострадали от действий данной женщины, следует звонить по телефонам «02», «112» или 8(4822) 666-741.
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Комментарии (8)
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karina75
02.02.2017 18:08
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