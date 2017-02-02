Лжесоцработница, обокравшая пенсионера в Бежецке, похитила крупную сумму и у 88-летней жительницы Конаковского района

В полицию обратилась 88-летняя жительница Конаковского района. Пенсионерка рассказала, что днем к ней в квартиру пришла неизвестная женщина и под видом соцработника предложила купить мёд по низкой цене.

Воспользовавшись тем, что она отлучилась из комнаты, злоумышленница похитила денежные сбережения в сумме 34 000 рублей и сберегательную книжку, после чего покинула квартиру.

Было установлено, что кражу совершила неработающая ранее судимая жительница Конаковского района, 1967 года рождения.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленница созналась в содеянном, похищенными деньгами она успела распорядиться по своему усмотрению.

Напомним, ранее эта женщина украла деньги у пенсионера из Бежецка. Добычей мошенницы тогда стали 90 тысяч рублей.

Полиция напоминает: если вы или ваши близкие пострадали от действий данной женщины, следует звонить по телефонам «02», «112» или 8(4822) 666-741.