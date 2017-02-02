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Лжесоцработница, обокравшая пенсионера в Бежецке, похитила крупную сумму и у 88-летней жительницы Конаковского района

02 Февраля 2017 13:16
Автор: TIA

В полицию обратилась 88-летняя жительница Конаковского района. Пенсионерка рассказала, что днем к ней в квартиру пришла неизвестная женщина и под видом соцработника предложила купить мёд по низкой цене.

Воспользовавшись тем, что она отлучилась из комнаты, злоумышленница похитила денежные сбережения в сумме 34 000 рублей и сберегательную книжку, после чего покинула квартиру.

Было установлено, что кражу совершила неработающая ранее судимая жительница Конаковского района, 1967 года рождения.

В отношении подозреваемой  возбуждено уголовное дело по статье «Кража».  Злоумышленница созналась в содеянном, похищенными деньгами она успела распорядиться по своему усмотрению.

Напомним, ранее эта женщина украла деньги у пенсионера из Бежецка. Добычей мошенницы тогда стали 90 тысяч рублей.

Полиция напоминает: если вы или ваши близкие пострадали от действий данной женщины, следует звонить по телефонам «02», «112» или 8(4822) 666-741.

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Метки: лжесоцработница украла у пенсионера деньги обокрали пенсионерку обманула пенсионерку
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Комментарии (8)

  • Sosochek 
    Цыганье что ли?
    02.02.2017 14:00
    0 | 4

    • Nyuta 
      Явно не Латино-американочка!
      02.02.2017 14:12
      0 | 2

    • pessimist 
      Вопрос риторический. Негры и индейцы у нас продажей "мёда" не промышляют.
      02.02.2017 16:48
      0 | 1

    • serezhafedorov2018 
      Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
      03.02.2017 02:01
      0 | 0

  • Фартовый 
    а вы такие не в себе жуткие расисты здесь собрались?
    02.02.2017 16:20
    0 | 0

  • pessimist 
    Если Вы хотите мёду,
трехлитровку за семьсот,
Будулаи Вам помогут,
кошелек Ваш облегчат.
    02.02.2017 17:02
    0 | 1

  • uabumoderoff 
    Они не мёд продают,а вареный сахар.А мёд лишь сверху банки ложат для демонстрации.У меня соседка такой "мёд" купила.
    02.02.2017 17:26
    0 | 1

  • karina75 
    Ничего  себе у нее щитовидка увеличена!!!
    02.02.2017 18:08
    0 | 0
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