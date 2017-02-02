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В Тверской области освятили аварийно-опасные участки региональных дорог

02 Февраля 2017 12:42
Автор: TIA

Фоторепортаж

Автопробег с православными святынями - иконами святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия и ковчегом с мощами преподобного Сергия Радонежского чудотворца, прошел по территориям Бежецкого, Рамешковского и Максатихинского районов.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области, обряд освящения мест, где часто происходят ДТП, 31 января провел настоятель Архиерейского подворья Спасо-Преображенского храма Бежецка, игумен Феодор. Он окропил святой водой дорожное полотно и прочитал молитву.

Священнослужители в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции освятили пять мест на автодорогах Тверь-Бежецк-Весьегонск, Рамешки – Максатиха, Максатиха – Бежецк. Итогом автопробега стало богослужение в Храме всех святых в поселке Максатиха.

В проведи игумен Феодор призвал прихожан быть осторожными на дорогах и понимать, что каждый участник дорожного движения несет ответственность не только за себя, но и за окружающих его водителей и пешеходов.

Чтобы водители не забывали соблюдать правила безопасного поведения на дороге, автоинспекторы провели с ними беседы об особенностях управления транспортными средствами в сложных погодных условиях.

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Метки: освятили опасные участки дорог аварийно-опасные участки дорог обряд освящения автопробег
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Комментарии (29)

  • bae99 
    Может лучше все таки освЕтить?
    02.02.2017 12:46
    2 | 18

    • serezhafedorov2018 
      Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
      03.02.2017 02:01
      0 | 0

  • Partisan 
    А как же мусульмане? Будут биться дальше? )) Или они на такую фигню просто не ведутся?
    02.02.2017 12:50
    2 | 19

    • BARBAdos 
      он же асфальт заколдовал, а не ездунов, так что благодать будет на всех действовать, даже на атеистов...
      02.02.2017 13:49
      3 | 8

      • maxxx72 
        Все иноверцы попадают прямо в ад, так что католики, мусульмане, иудеи да и  буддисты  должны тоже порешать вопрос с УГИБДД через   полномочных представителей своих конфессий. 
Атеистам совсем труба...
        02.02.2017 17:01
        0 | 6

  • bublik 
    теперь дорожники грешить не будут, заделывая святые дырки в асфальте. само зарастёт.
    02.02.2017 13:04
    2 | 14

  • MSN 
    Нихрена себе у Черныха стратегия .....!   Работать не пробовали?????
    02.02.2017 13:21
    2 | 19

  • hell 
    Нанотехнология в области дорожно-строительной отрасли, прости Господи...
    02.02.2017 13:24
    2 | 14

  • abeltv 
    И добавить нечего к вышенаписанным комментариям.
Эти дороги в ужасном техническом состоянии, как не освещай - от этого ям и колдобин меньше не станет. Непонятно куда уходят миллиарды из территориального дорожного фонда Тверской области - собирают немало, реально куда тратят непонятно - возьми любую дорогу в области - мягко сказать не соответствует ГОСТам, а попросту в ужасном состоянии!
Колейность такая, что можно ехать не держась за руль (если медленно ехать конечно) - как по рельсам, только на рельсах так не прыгаешь....
    02.02.2017 13:33
    1 | 8

  • zxcvbnm 
    Проблема аварийности на данных участках дорог снята раз и навсегда.
    02.02.2017 13:33
    1 | 11

  • Jailbreak 
    Ну наконец-то, а то такие ужасные дороги были
    Прикрепленные изображения:
    02.02.2017 13:34
    1 | 11

  • buch 
    Это смотря на чем бежали. Если на совет.., то есть российских Жигулях, это одно, а если на иномарках, - другое.
Опять же, искренне надеюсь, что после пробега дороги всё же догадались посыпать песком, а то ведь гололед будет. )))
    02.02.2017 13:40
    0 | 6

  • abeltv 
    В общем было так см 1 фото, потом освятили - фото 2 и стало ... фото 3
Случилось чудо - только это чудо в мыслях, а не на деле.
Мечтать не вредно - вредно не мечтать....
Конечно если это поможет, я только за, но сомневаюсь...
2 фото и к сожалению 3 фото - сделано не на дороге Тверь-Бежецк....
    Прикрепленные изображения:
    02.02.2017 13:42
    0 | 3

    • bae99 
      3 фото - М4 в краснодарском крае...
      02.02.2017 14:13
      0 | 2

  • Житель подземелья 
    Ударим автопробегом и освящением по аварийности и раздолбайству дорожных служб!!!
    02.02.2017 13:53
    0 | 6

  • Nyuta 
    Теперь туристов надо привлекать на святые места
    02.02.2017 14:04
    0 | 10

    • bublik 
      турист в не обустроенный кювет не поедет. пусть даже освящённый. зажрамши-с нынче люд. как минимум отхожее место надо-ть.
      02.02.2017 14:45
      0 | 6

  • slavic 
    Хм...
    02.02.2017 14:06
    0 | 1

  • genesis 
    Еще надо бы освятить магистральный трубопровод в Твери и на всякий случай канализацию, а то вдруг засорится и город наполнится адовыми экскрементами.
А еще насосы на водозаборе отключаются постоянно, если освятить то должны работать нормально
Вообщем предлагаю читателям писать какие еще проблемы в городе, вроде можно их решить, освящают всё
    02.02.2017 14:20
    1 | 10

    • bublik 
      истинно верующим, три иконки в автомобиле, заменяют ремень безопасности.
      02.02.2017 14:47
      0 | 8

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Если не сработает, предлагаю в следуюшем году принести там в жертву Воландеморту всех огранизаторов сегодняшнего экзорцизма. Может, это поможет. 
Не дороги же чинить, в самом деле, когда есть магия.
    02.02.2017 14:50
    0 | 10

    • bublik 
      магия латает дыры в святых карманах.
      02.02.2017 15:36
      0 | 7

    • peshehod 
      Никаких Волан-де-мортов! Токмо единый и всевидящий Макаронный Монстр!
      02.02.2017 16:55
      0 | 2

  • Yuri12 
    Церковь отделена от государства. С каких вдруг ипостасей, какого-то отца Федора сопровождают сотрудники ГИБДД? Как налогоплательщику мне интересно, почему организация, которая существует за бюджетный счет (за наши деньги) занимается какими-то оккультными ритуалами.
    02.02.2017 15:54
    0 | 10

    • bublik 
      с тех-же ипостасей, что и выделение средств из федерального бюджета на ремонт храмов.
      02.02.2017 16:03
      0 | 6

  • Фартовый 
    ну теперь я спокоен. Обязательно выкручу на литре третью на тех участках...
    02.02.2017 16:23
    2 | 0

  • maxxx72 
    "-  Да отсохнет рука у предлагающего вам меньше ста долларов, да будут просрочены у него вечно права, не пройден техосмотр и не оформлена страховка!
- Отец  Иннокентий, это вам - от ребят"
    02.02.2017 16:56
    0 | 4

  • mednoe521 
    Теперь надо внимательно следить за сводками ДТП с тех, освящённых дорог!
    02.02.2017 20:49
    0 | 4

  • flam_47 
    Ахахаха,совсем ипанулись,вместо установки современной системы освещения,ограждения,нанесения светоотражающей разметки и нормативной расчистки с ямочным ремонтом, решили привлечь церковь, это только в тверской области сошли с ума,инициаторов на фурманова
    02.02.2017 22:10
    0 | 2
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