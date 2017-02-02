В Тверской области освятили аварийно-опасные участки региональных дорог

Автопробег с православными святынями - иконами святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия и ковчегом с мощами преподобного Сергия Радонежского чудотворца, прошел по территориям Бежецкого, Рамешковского и Максатихинского районов.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области, обряд освящения мест, где часто происходят ДТП, 31 января провел настоятель Архиерейского подворья Спасо-Преображенского храма Бежецка, игумен Феодор. Он окропил святой водой дорожное полотно и прочитал молитву.

Священнослужители в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции освятили пять мест на автодорогах Тверь-Бежецк-Весьегонск, Рамешки – Максатиха, Максатиха – Бежецк. Итогом автопробега стало богослужение в Храме всех святых в поселке Максатиха.

В проведи игумен Феодор призвал прихожан быть осторожными на дорогах и понимать, что каждый участник дорожного движения несет ответственность не только за себя, но и за окружающих его водителей и пешеходов.

Чтобы водители не забывали соблюдать правила безопасного поведения на дороге, автоинспекторы провели с ними беседы об особенностях управления транспортными средствами в сложных погодных условиях.