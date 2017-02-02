В городе Нелидово мужчина у себя дома изготавливал амфетамин

Сотрудники полиции пресекли деятельность подпольной лаборатории по изготовлению психотропного вещества амфетамин.
В рамках проверочной закупки на одной из улиц города Нелидово наркополицейские задержали 44-летнего местного жителя.
У него нашли сверток с порошкообразным веществом белого цвета. В результате проведенной экспертизы ЭКЦ УМВД России по Тверской области было установлено, что это амфетамин массой – 0,19 грамма.
Во время обыска в квартире подозреваемого сыщики обнаружили подпольную лабораторию. Были изъяты пластиковые и стеклянные емкости, химические реактивы, готовые к употреблению наркотики, посуду со следами наркотического вещества, мерные ложки, шприцы, весы и другие предметы и вещества, использовавшиеся для изготовления наркотиков.
По приблизительным оценкам специалистов в условиях выявленной нарколаборатории в сутки могло производиться до 30 граммов амфетамина.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
|2017-01-27 18:25
|2017-02-02 10:41
|2017-02-01 17:58
|2017-01-27 17:41
|2017-01-30 11:19
|2017-02-02 10:57
Комментарии (11)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Фартовый
02.02.2017 16:24
1
|
0