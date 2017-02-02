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В городе Нелидово мужчина у себя дома изготавливал амфетамин

02 Февраля 2017 11:19
Автор: TIA

Сотрудники полиции пресекли деятельность подпольной лаборатории по изготовлению психотропного вещества амфетамин.

В рамках проверочной закупки на одной из улиц города Нелидово наркополицейские задержали 44-летнего местного жителя.

У него нашли сверток с порошкообразным веществом белого цвета. В результате проведенной экспертизы ЭКЦ УМВД России по Тверской области было установлено, что это амфетамин массой – 0,19 грамма.  

Во время обыска в квартире подозреваемого сыщики обнаружили подпольную лабораторию. Были изъяты пластиковые и стеклянные емкости, химические реактивы, готовые к употреблению наркотики, посуду со следами наркотического вещества, мерные ложки, шприцы, весы и другие предметы и вещества, использовавшиеся для изготовления наркотиков.

По приблизительным оценкам специалистов в условиях выявленной нарколаборатории в сутки могло производиться до 30 граммов амфетамина.

В настоящее время в отношении мужчины  возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Метки: производство амфетамина амфетамин нарколаборатория
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Комментарии (11)

  • Jailbreak 
    Ещё один учитель химии пустился во все тяжкие?
    02.02.2017 11:26
    0 | 6

    • hell 
      просто внял предложению Медведева идти в бизнес, если недовольны з/пл...
      02.02.2017 12:19
      0 | 8

    • serezhafedorov2018 
      Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
      03.02.2017 02:01
      0 | 0

  • LOLOSHA 
    Дилетант, не то что "Хайзенберг".
    02.02.2017 11:37
    0 | 3

    • MarIvanna 
       
"Дилетант, не то что "Хайзенберг". 
Это с какой точки зрения смотреть, г-жа LOLOSHA) .
По мне, так Американское Управление по борьбе с наркотиками  явно проигрывает Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков).
      02.02.2017 23:01
      0 | 0

  • Whois 
    Вот оно! Советское образование!
Нынешние то обученные, тока незамерзайку по бутылкам из под водки разливать горазды!
    02.02.2017 11:51
    0 | 7

    • LOLOSHA 
      И то, если кто постарше покажет и расскажет как это делается.
      02.02.2017 11:58
      0 | 1

    • ckfdf_nhele 
      Хорошо что бонбы образованные советские пока не делают.
      02.02.2017 12:00
      1 | 1

  • Nyuta 
    Российские химики установили, что "языковой барьер" замечательно растворяется в водке
    02.02.2017 14:34
    0 | 1

  • Sosochek 
    ?!?
    Прикрепленные изображения:
    02.02.2017 14:38
    0 | 0

  • Фартовый 
    дырявые в комментарии набежали....
    02.02.2017 16:24
    1 | 0
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