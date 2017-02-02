В городе Нелидово мужчина у себя дома изготавливал амфетамин

Сотрудники полиции пресекли деятельность подпольной лаборатории по изготовлению психотропного вещества амфетамин.

В рамках проверочной закупки на одной из улиц города Нелидово наркополицейские задержали 44-летнего местного жителя.

У него нашли сверток с порошкообразным веществом белого цвета. В результате проведенной экспертизы ЭКЦ УМВД России по Тверской области было установлено, что это амфетамин массой – 0,19 грамма.

Во время обыска в квартире подозреваемого сыщики обнаружили подпольную лабораторию. Были изъяты пластиковые и стеклянные емкости, химические реактивы, готовые к употреблению наркотики, посуду со следами наркотического вещества, мерные ложки, шприцы, весы и другие предметы и вещества, использовавшиеся для изготовления наркотиков.

По приблизительным оценкам специалистов в условиях выявленной нарколаборатории в сутки могло производиться до 30 граммов амфетамина.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.