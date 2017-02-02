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Узнай, какое животное подходит именно тебе. Суперпростой тест

Узнай, какое животное подходит именно тебе. Суперпростой тест - ТИА
02 Февраля 2017 10:41
Автор: TIA

Этот простой тест точно определит, какое животное создано для вас (ну или вы для него;). Даже если у вас уже есть животные, и вы считаете себя, например, собачником до мозга костей,  возможно, вам пора завести в доме мурлыкающего котёнка для абсолютной гармонии с этим миром? Или наоборот: вы любитель кошек, но всё, что вам не хватало в жизни - это прогулки ранним утром и в любую погоду с самым верным на свете хвостатым другом? Узнайте скорее!

Тест разработан ТИА совместно с Инициативной группой по защите животных Твери. 

 
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Метки: тест какое животное вам подходит инициативная группа по защите животных твери
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Комментарии (85)

  • vepr76 
    Пишут, что Котэ. Хотя люблю собак, а держу пару черепах :)
    02.02.2017 10:58
    1 | 8

    • Судья 
      А я собачник оказывается,хотя только кошаки были в семье)))
      02.02.2017 11:35
      0 | 7

    • hatamoto san 
      мне тоже выпал кот, но я собачник и кошек не терплю
впрочем, по ходу теста уже понимал, что меня ждет)))
      02.02.2017 13:04
      1 | 1

    • serezhafedorov2018 
      Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
      03.02.2017 02:01
      0 | 0

  • kudimov 
    А мне собаку рекомендуют. Хотя я никого из животных никогда не держал и не буду. Но при этом я люблю животных. Но дома мне они не нужны.
    02.02.2017 11:01
    1 | 6

    • romich 
      Ибо серут?
      02.02.2017 11:07
      3 | 8

  • potompridumayu 
    Мне советуют кота. Полностью угадали!
    02.02.2017 11:07
    1 | 5

  • bae99 
    Пишут собачник, а дома котейка.
    02.02.2017 11:09
    1 | 9

  • Lilu 
    И мне кошки подходят. Хотя я люблю всех животных, без исключения, а предпочитаю держать все-таки собак)))
    02.02.2017 11:09
    0 | 3

  • buch 
    Я знал!!!! Только котэ сделают мою жизнь прекрасной!
    02.02.2017 11:11
    0 | 7

    • Ms. 
      То есть женщины уже для Вас не КОТируются?)
      02.02.2017 12:05
      1 | 5

      • Bonch 
          :))
        Прикрепленные изображения:
        02.02.2017 13:19
        1 | 7

  • bublik 
    собака друг человека. и я искренне надеюсь, что бегущий на меня ротвеллер, без намордника, желает спросить как у меня дела. )))))
    02.02.2017 11:12
    0 | 8

  • karamelka 
    Да-да-да люблю котов! все верно!)))
    02.02.2017 11:14
    0 | 5

    • bublik 
      главное уметь вкусно их приготовить.))))
      02.02.2017 11:56
      3 | 3

  • DenBlldenn 
    Для Твери лучше козлов - нет!
    02.02.2017 11:17
    0 | 13

    • Ms. 
      У нас в каждой второй тверской семье по парнокопытному полорогому)
      02.02.2017 12:07
      1 | 7

  • Ferapont 
    Предложили игуану, но мне не нравится соевый соус..
    02.02.2017 11:17
    0 | 7

  • Ms. 
    То кого мне предложили, уже есть)
    02.02.2017 11:28
    1 | 3

    • kudimov 
      Любовника что ль?
      02.02.2017 11:34
      1 | 7

      • Paul_Moriarty 
        Белку, орехи грызть.
        02.02.2017 11:39
        0 | 6

        • kudimov 
          Раскуси-ка, бабушка, мне орешек грецкий:
Твои зубы крепкие блещут белизной.
          02.02.2017 11:43
          0 | 9

      • Ms. 
        Кудимов, где ж Вы были раньше? Такой пикантный вариант забыли добавить)
        02.02.2017 11:57
        1 | 4

  • ArT1986 
    Котэ, у меня уже 2.))
    02.02.2017 11:28
    0 | 6

    • Ms. 
      Зачем жадничаете? Отдайте одного нуждающемуся.
      02.02.2017 11:59
      4 | 0

      • ArT1986 
        двух кормлю мясом сырым, не уверен, что тот кому я отдам так же делать будет.)) Так тест создан еще для того, чтобы взять в приюте зверюшку. У Вас есть животные Ms. Kleo?
        02.02.2017 12:07
        0 | 3

        • Ms. 
          О, Ваши питомцы настоящие хищники. Случайно не мейн-куны? У меня есть кошка породистая шотландка, кормлю немецкими консервами. После тяжелой тренировки в зале, открывая ее баночку с кормом, каждый раз теряю сознание. Запах натуральной качественной тушенки.
          02.02.2017 12:17
          1 | 3

          • ArT1986 
            Британцы
            02.02.2017 12:41
            1 | 1

          • bublik 
            где берёте санкционку???? пароли. явки.
            02.02.2017 13:09
            0 | 1

            • Ms. 
              "Любимец" торгует. Влажный корм Animonda из сушки Sanabelle Bosch.
              02.02.2017 13:35
              1 | 1

              • bublik 
                это тот, кого предложил кудимов? ))))
                02.02.2017 14:15
                0 | 3

                • Ms. 
                  Фантазии Кудимова безграничны)
                  02.02.2017 14:42
                  1 | 2

                  • bublik 
                    вот мне и стало за 30. самое время мечтать...))))
                    02.02.2017 14:51
                    0 | 5

                    • Ms. 
                      Молодо-зелено))
                      02.02.2017 19:45
                      1 | 1

  • Beqbmak 
    камень ппц какой то.....
    02.02.2017 11:29
    1 | 1

    • ckfdf_nhele 
      у меня тоже, серый продолговатый.
      02.02.2017 11:50
      0 | 1

  • Paul_Moriarty 
    Хорек?! WTF?!
    02.02.2017 11:34
    0 | 1

  • blkm 
    Советуют собаку, совпадение на 100%. Моя умерла , жена не хочет опять заводить .Стою перед выбором-жена или собака?
    02.02.2017 11:41
    0 | 12

    • Ms. 
      Хотелось спошлись по поводу затрудненного выбора между двумя су@ми, но сдержусь :)
      02.02.2017 12:00
      5 | 5

    • Bonch 
      Есть над чем  подумать ;-))))
      Прикрепленные изображения:
      02.02.2017 13:15
      0 | 7

  • horton 
    Ответы на некоторые вопросы подобрала с трудом, но результат верный - КОТ )))
    02.02.2017 11:44
    0 | 5

    • kudimov 
      Наверно вопрос про позы вызвал затруднения?)
      02.02.2017 11:50
      0 | 14

      • Ms. 
        Кудимов)) Вы заразились у Крота весенним бешенством?)
        02.02.2017 12:01
        2 | 6

      • horton 
        Ой, Кудимов, по себе судите?
Долго думала, кого мне жальче: Муму или собаку Баскервилей? )))
        02.02.2017 12:04
        0 | 4

        • kudimov 
          У Мориарти спросите, он носился по болотам с собакой Баскервилей у Рейхенбахского водопада)
          02.02.2017 12:11
          1 | 4

          • Paul_Moriarty 
            Вот стрелочник! Как непонятка какая, сразу к Мориарти отправляет!
Водопад помню. А вот в болотах с собаками не был! Не наговаривайте!
Может, ну их, собак этих? Гораздо интереснее обсудить Ирэн Адлер.
            02.02.2017 12:53
            0 | 7

        • vepr76 
          Собака Баскервилей сожрала спаниэля доктора Мортимера, ее не жалко...
          02.02.2017 12:17
          0 | 6

          • kudimov 
            И сэра Чарльза тоже сожрала)
            02.02.2017 12:27
            0 | 2

            • bublik 
               — Хотел бы я знать, что за штуку они сюда тащат.
— Похоже на гильотину.
— После сэра Чарльза Дарвина я от них могу ожидать электрического стула.))))))
              02.02.2017 13:16
              0 | 1

  • hippo 
    Как-то так ))
P.S. На картинке ещё и пингвин с обезьяной имеются, и птычка какая-то мелкая, неужели попались кому? )))
    Прикрепленные изображения:
    02.02.2017 12:12
    0 | 2

  • Житель подземелья 
    Ну да, камень - самое то, пару кактусов я в этой жизни уже загубил, жывотное может постичь та же участь. Хотя хомячок или черепашка может у меня и выживет))) Если жратву не забуду положить)))
    02.02.2017 12:21
    1 | 1

    • vepr76 
      С черепашками осторожнее, моя Маруся за 2 года выросла до размеров тарелки, а была с пятак.
      02.02.2017 12:28
      0 | 4

      • Житель подземелья 
        у меня пока личный опыт только в попугаях, один простыл, второй начал требовать подругу и пришлось отдать.
        02.02.2017 12:31
        0 | 2

        • bublik 
          свою подругу отдал попугаю??? )))))
          02.02.2017 13:17
          0 | 8

      • peshehod 
        Флоридская красноухая? Та, что кусается как пассатижи и гадостно воняет?
        02.02.2017 16:09
        0 | 2

        • vepr76 
          Она самая, но воду меняю и не воняет..
          02.02.2017 16:30
          0 | 1

          • bublik 
            когда у нас такие лепёшки жили, я им рыбок на рынке изредка покупал. продавцы глаза округляли, когда узнавали для чего мне их прекрасные "караси".))))))
            02.02.2017 19:02
            0 | 1

            • vepr76 
              Не, я гранулы даю, иногда сырую рыбу-филе, курицу..
              02.02.2017 23:16
              0 | 0

    • Хычник_Ёж 
      У меня тоже камень)
      02.02.2017 17:36
      0 | 0

  • hell 
    А мне кошака навязывают, а я их не лублу... так то...
    02.02.2017 12:28
    0 | 0

  • Small19 
    Хрень какая-то, судя по результатам у всех или кот или собака.
    02.02.2017 14:02
    1 | 1

    • bublik 
      кто в приёмнике есть, того и предлагают. слоны исключительно под заказ с полной предоплатой.)))) а может всё дело в позе?)))))
      02.02.2017 14:20
      0 | 6

      • kudimov 
        Точно, Бублик! Не хотел я эту тему разгонять, ибо и так орут, что я флудю все темы, где появляюсь, но какое отношение позы имеют к выбору домашних животных?) Подумать страшно!)
        02.02.2017 14:47
        0 | 4

        • bublik 
          думаю здесь задет вопрос главенства. кто сверху, а кто снизу. правда не понял как разделить роли между кошкой и собакой.))))
          02.02.2017 14:56
          0 | 2

          • Paul_Moriarty 
            Что непонятного? Собака внизу на полу. Кот наверху на антресоли. И пусть только посмеет спуститься!
            02.02.2017 15:00
            0 | 5

          • kudimov 
            Тут надо с реальной жизнью сверить.  Хортон выпал КОТ и на сам деле у нее есть КОТ. А теперь скажите, Хортон, какая поза Вам нравится?)) 
И будем понимать тогда)
            02.02.2017 15:06
            0 | 5

            • Paul_Moriarty 
              Рискну предположить, что Хортон ответила "Не ваше дело", а вы выбрали вариант с классикой.
              02.02.2017 15:14
              0 | 5

              • kudimov 
                Я - да) Просто скуден был выбор вариантов) Никакого креатива у составителей!)
                02.02.2017 15:22
                0 | 6

                • horton 
                  Вот взяла и прошла, ради интереса, тест еще раз, выбирая совершенно другие варианты, чем в первый раз, в том числе и позу... А результат прежний - КОТ!
В общем, Кудимов, не переживайте за наших домашних питомцев )))
                  02.02.2017 15:47
                  0 | 2

                  • vepr76 
                    Т.е. как ни сношайся, от судьбы не уйти?
                    02.02.2017 16:32
                    0 | 6

                  • Ms. 
                    В общем, Хортон, с Вами все предельно ясно. Поза в Вашем случае большой роли не играет, все равно жить с котом. Или кРотом.. ?)
                    02.02.2017 19:47
                    1 | 4

                    • horton 
                      Да уж... 
И этот суперпростой тест про позы "...разработан ТИА совместно с Инициативной группой по защите животных Твери" )))
                      02.02.2017 20:28
                      0 | 5

                • Ms. 
                  Кудимов, после 20 лет совместной жизни дело уже совсем не в позах %
                  Прикрепленные изображения:
                  02.02.2017 19:48
                  1 | 2

  • Добрая Мышь 
    ну я не 100% собачница, как в тесте указано. без кошаков тоже дом пуст.
    02.02.2017 15:30
    0 | 0

    • bublik 
      и тапки тоже пусты.
      02.02.2017 15:40
      0 | 2

    • kudimov 
      Фифе посвящаю:
"Без тебя дом мой пуст
Как в снегу розовый куст
Я молчу не ропщу
Приходи я всё прощу!"
      02.02.2017 15:46
      0 | 5

      • Добрая Мышь 
        у меня кошаки умные, в тапки не гадят. кошка - ак та сама дверь открывает - на ручку прыгает и входит/выходит. Собаки, конечно, не хватает. мы теперь уличную нашу часто домой берем, у той просто счастье в жизни
        02.02.2017 16:19
        0 | 1

        • kudimov 
          Нужно завести кур, коз, кроликов, свинку) коль такая любофффь к домашним животным, а тут еще и польза будет)
          02.02.2017 16:26
          0 | 7

          • Добрая Мышь 
            от кошек тоже польза - и ножки погреют, и нервы полечат, пока мурлыкают
            02.02.2017 19:41
            0 | 4

  • Юлёк 
    Получается, что у кого с помощью этого теститрования определилось подходящее животное - КОТ. Явно всех объединет выбранный ответ :"Спи! Я готов спать сутками. Спать - это прекрасно, я люблю спать, а спать любит меня!"
    02.02.2017 16:22
    0 | 4

    • bublik 
      ну не все просыпаются в 16.22 ))))) так что спать любит не всех.
      02.02.2017 16:50
      0 | 6

  • domash 
    100% собачник. Видимо, так и есть, хотя с детства жила в окружении кошек. Но теперь, после смерти единственной оказавшейся в моей жизни собаки, я понимаю, что это полностью преданное тебе существо гораздо ближе, чем гуляющие сами по себе кошки.
    02.02.2017 19:39
    0 | 6

  • mriya 
    Интересно, а вот кто-нибудь задумался (хотя бы) пристроить бездомного пса/кота. Ведь главная задумка теста была в этом, не так ли?
    02.02.2017 21:48
    0 | 2

    • Добрая Мышь 
      у меня вот 10 лет уже пес с улицы подобранный
      02.02.2017 22:39
      0 | 3

    • domash 
      Думаю, все прекрасно это поняли. Мой пес тоже был из бездомных. Пока мы не готовы взять снова, но, видимо, к этому все и придет.
      02.02.2017 22:49
      0 | 3
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О «синей болезни», клиентах и ценах на татуировки в интервью с тату-мастером Ильей Мусиенко

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ООО "ТверьЛифт" о происшествии в "Южном": лифт не срывался, это было обычное "застревание"

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