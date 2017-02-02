Узнай, какое животное подходит именно тебе. Суперпростой тест

Этот простой тест точно определит, какое животное создано для вас (ну или вы для него;). Даже если у вас уже есть животные, и вы считаете себя, например, собачником до мозга костей, возможно, вам пора завести в доме мурлыкающего котёнка для абсолютной гармонии с этим миром? Или наоборот: вы любитель кошек, но всё, что вам не хватало в жизни - это прогулки ранним утром и в любую погоду с самым верным на свете хвостатым другом? Узнайте скорее!
Тест разработан ТИА совместно с Инициативной группой по защите животных Твери.
Комментарии (85)
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mriya
02.02.2017 21:48
0
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2
Добрая Мышь
02.02.2017 22:39
0
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3
domash
02.02.2017 22:49
0
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3