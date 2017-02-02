Работы на водоводе в Твери завершены

Около 0:50 ночи на 2 февраля «Тверь Водоканал» завершил работы по устранению повреждения магистрального водовода диаметром 1000 мм в районе деревни Андрианово. Работы выполнены в нормативные сроки, Управление информации администрации города Твери



Напомним, что повреждение было выявлено 1 февраля, тогда же начался ремонт на данном участке. Работы проводились по постоянным контролем департамента ЖКХ администрации города. Ночью ремонтные работы были завершены, бригады ООО «Тверь Водоканал» приступили к промывке и заполнению системы. К 6:30 утра 2 февраля параметры холодного водоснабжения в Твери были приведены к нормативным.

