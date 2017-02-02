В Тверской области мужчина пытался перебросить в ИК-4 13 сотовых телефонов

Сотрудники ИК-4 на территории, прилегающей к колонии, задержали мужчину, жителя Новгородской области, который пытался перебросить запрещенные предметы.

Во время досмотра у него нашли и изъяли 6 свертков, в которых находились: 13 мобильных телефонов, 9 зарядных устройств, 5 гарнитур, 4 зажигалки, 2 USB-шнура, 6 сим-карт, а также различные лекарственные препараты, канифоль и олово. Последние материалы нужны для ремонта мобильных телефонов.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении. В соответствии со ст. 19.12 КоАП РФ предусматривается административная ответственность за передачу или попытку передачи осужденным предметов, веществ, продуктов, приобретение, хранение и использование которых запрещено законом. Административный штраф составляет от 3000 до 5000 рублей.