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В Тверской области мужчина пытался перебросить в ИК-4 13 сотовых телефонов

02 Февраля 2017 09:40
Автор: TIA

Фоторепортаж

Сотрудники ИК-4 на территории, прилегающей к колонии, задержали мужчину, жителя Новгородской области, который пытался перебросить запрещенные предметы.

Во время досмотра у него нашли и изъяли 6 свертков, в которых находились: 13 мобильных телефонов, 9 зарядных устройств, 5 гарнитур, 4 зажигалки, 2 USB-шнура, 6 сим-карт, а также различные лекарственные препараты, канифоль и олово. Последние материалы нужны для ремонта мобильных телефонов.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении. В соответствии со ст. 19.12 КоАП РФ предусматривается административная ответственность за передачу или попытку передачи осужденным предметов, веществ, продуктов, приобретение, хранение и использование которых запрещено законом. Административный штраф составляет от 3000 до 5000 рублей.

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Метки: ик-4 запрещённые предметы в колонии уфсин по тверской области
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Комментарии (3)

  • hell 
    Железные выводы про элементы припоя...)
    02.02.2017 10:11
    0 | 1

    • serezhafedorov2018 
      Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
      03.02.2017 02:03
      0 | 0

  • Bonch 
    "... мужчина пытался перебросить в ИК- 4 13 сотовых ". Всем  сестрам по серьгам  что ли?  ;-)))
    02.02.2017 13:28
    0 | 0
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