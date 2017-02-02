В Удомле джип сбил парня и скрылся с места ДТП

В Удомле 1 февраля около 23.28 на Автодорожном переулке неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной (предположительно Jeep Grand Cherokee), нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части автодороги и сбил 23-летнего пешехода. Молодой человек находился на левом краю проезжей части, по ходу движения автомашины.

После ДТП водитель оставил место аварии. В результате происшествия пешеход с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области, позже было установлено, что водителем являлся 26-летний мужчина. В настоящее время место нахождения транспортного средства и водителя не установлено.