В Удомле джип сбил парня и скрылся с места ДТП

В Удомле 1 февраля около 23.28 на Автодорожном переулке неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной (предположительно Jeep Grand Cherokee), нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части автодороги и сбил 23-летнего пешехода. Молодой человек находился на левом краю проезжей части, по ходу движения автомашины.
После ДТП водитель оставил место аварии. В результате происшествия пешеход с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.
Как сообщает УГИБДД по Тверской области, позже было установлено, что водителем являлся 26-летний мужчина. В настоящее время место нахождения транспортного средства и водителя не установлено.
Комментарии (7)
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bae99
02.02.2017 09:46
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kudimov
02.02.2017 09:51
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hell
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bae99
02.02.2017 10:05
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kudimov
02.02.2017 10:06
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hell
02.02.2017 12:30
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serezhafedorov2018
03.02.2017 02:01
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