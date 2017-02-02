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В Удомле джип сбил парня и скрылся с места ДТП

02 Февраля 2017 09:42
Автор: TIA

В Удомле 1 февраля около 23.28 на Автодорожном переулке неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной (предположительно Jeep Grand Cherokee), нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части автодороги и сбил 23-летнего пешехода. Молодой человек находился на левом краю проезжей части, по ходу движения автомашины.

После ДТП водитель оставил место аварии. В результате происшествия пешеход с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области, позже было установлено, что водителем являлся 26-летний мужчина. В настоящее время место нахождения транспортного средства и водителя не установлено.

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Метки: дтп в тверской области сбил пешехода и скрылся наезд на пешехода
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Комментарии (7)

  • bae99 
    А как узнали возраст водителя?
    02.02.2017 09:46
    0 | 8

    • kudimov 
      Возможно в Удомле всего один Jeep Grand Cherokee.) Наверно все же указан возраст владельца.
      02.02.2017 09:51
      0 | 7

      • hell 
        "(предположительно Jeep Grand Cherokee)", а возраст водителя определен точно...)
        02.02.2017 10:03
        1 | 6

        • bae99 
          Предположительно в Тверской области, ориентировочно в Удомле....
          02.02.2017 10:05
          0 | 7

        • kudimov 
          "... позже было установлено, что водителем являлся 26-летний мужчина...".
Ключевое слово "позже")) Вот так то очаровательная Хелл, не пытайтесь подловить дедушку!)
          02.02.2017 10:06
          0 | 3

          • hell 
            Ладно, ладно, ступила малек...))) Не обидит бабушка дедушку)))
            02.02.2017 12:30
            0 | 0

    • serezhafedorov2018 
      Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
      03.02.2017 02:01
      0 | 0
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