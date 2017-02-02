В Твери маршрутка столкнулась с "Шевроле", есть пострадавшие

В Твери на Петербургском шоссе в районе дома №105 маршрутка №224 столкнулась с автомобилем "Шевроле". В аварии пострадала женщина - водитель "Шевроле". По предварительной информации, авария произошла по вине маршрутчика, уроженца Киргизии. На место выехали сотрудники госавтоинспекции и УФМС по Тверской области. Подробности уточняются.
|2017-01-27 18:25
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Комментарии (5)
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abeltv
02.02.2017 20:42
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