В Твери маршрутка столкнулась с "Шевроле", есть пострадавшие

В Твери на Петербургском шоссе в районе дома №105 маршрутка №224 столкнулась с автомобилем "Шевроле". В аварии пострадала женщина - водитель "Шевроле". По предварительной информации, авария произошла по вине маршрутчика, уроженца Киргизии. На место выехали сотрудники госавтоинспекции и УФМС по Тверской области. Подробности уточняются.