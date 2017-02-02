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В Твери маршрутка столкнулась с "Шевроле", есть пострадавшие

В Твери маршрутка столкнулась с "Шевроле", есть пострадавшие - ТИА
02 Февраля 2017 09:41
Автор: TIA

Фоторепортаж

В Твери на Петербургском шоссе в районе дома №105 маршрутка №224 столкнулась с автомобилем "Шевроле". В аварии пострадала женщина - водитель "Шевроле". По предварительной информации, авария произошла по вине маршрутчика, уроженца Киргизии. На место выехали сотрудники госавтоинспекции и УФМС по Тверской области. Подробности уточняются.

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Метки: маршрутка авария с маршруткой маршрутка столкнулась с "Шевроле"
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Комментарии (5)

  • blkm 
    Сколько же это будет продолжаться ? Засланцы-террористы истребляют коренное население.
    02.02.2017 09:52
    0 | 15

    • bae99 
      Пока админисрация кормится от них, так и будет продолжаться... Т.е. практически вечно.
      02.02.2017 10:04
      0 | 17

    • serezhafedorov2018 
      Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
      03.02.2017 02:01
      0 | 0

  • Buzzer 
    Чурка должен жить и работать в чуркистане.
    02.02.2017 19:40
    0 | 2

  • abeltv 
    Ещё Шевелёв грозился всех узбеков, таджиков и остальных "водителей" из Средней Азии отстранить от управления маршрутками, но его уже нет в нашей области, как и все забыли его несбывшееся обещание!
    02.02.2017 20:42
    0 | 2
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