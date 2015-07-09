В Твери опять нет воды

В Твери «Росводоканал Тверь» (ООО «Тверь Водоканал») продолжает работы по замене поврежденного участка бетонного водовода диаметром 1000 мм в районе деревни Андрианово, по которому вода с Медновского водозабора поступает на Тверецкий водозабор. Это является причиной снижения давления подачи холодной воды в отдельных районах Твери.

По информации ООО "Тверь Водоканал", ремонт должен быть завершен до 24.00 17 января, таким образом, к утру 18 января холодное водоснабжение в городе должно нормализоваться. В настоящее время проблемы с подачей холодной воды испытывают микрорайоны "Южный", "Юность", частично жилой фонд Пролетарского района, отдельные кварталы Московского и Центрального районов.

Управление информации администрации города Твер